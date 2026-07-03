Qué pasa si Australia gana, empata o pierde contra Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026

Australia entra como la favorita a vencer a Egipto por los 16avos de final, pero esto pasará con cada uno de los resultados posibles.

Australia enfrenta este viernes a Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que puede abrirle una oportunidad enorme a cualquiera de los dos.

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El equipo australiano llegó a esta instancia como segundo del Grupo D, con 4 puntos. Debutó con una victoria 2-0 ante Turquía, perdió 2-0 contra Estados Unidos y cerró con un empate 0-0 frente a Paraguay.

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Egipto, por su parte, avanzó como segundo del Grupo G. Empató 1-1 contra Bélgica, le ganó 3-1 a Nueva Zelanda y volvió a igualar 1-1 frente a Irán. Ahora ambos se cruzan en Dallas, con un lugar en octavos de final en juego.

Qué pasa si Australia le gana a Egipto

Si Australia le gana a Egipto, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria sería un paso enorme para los Socceroos. Australia ya mostró que puede competir desde el orden y la disciplina, pero eliminar a Egipto le permitiría meterse entre las mejores 16 selecciones del torneo.

El vencedor de este cruce enfrentará en octavos al ganador de Argentina vs. Cabo Verde. Para Australia, superar a Egipto no solo significa avanzar: también implica abrir la puerta a un posible duelo contra el campeón del mundo y una de las grandes candidatas.

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Para lograrlo, necesitará sostener su fortaleza defensiva y aprovechar los momentos. Ante un rival con Salah, cada pérdida cerca del área puede costar caro.

Qué pasa si Australia empata contra Egipto

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Australia y Egipto igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la paridad se mantiene después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario puede ser especialmente interesante para Australia. Los Socceroos suelen sentirse cómodos en partidos largos, físicos y de mucha concentración. Además, llegan con la referencia de Mile Jedinak dentro del cuerpo técnico, un especialista histórico en penales con la selección australiana.

Para Egipto, en cambio, alargar el partido puede tener doble lectura: le daría más tiempo a Salah y a sus atacantes para encontrar una acción decisiva, pero también aumentaría la tensión física y emocional.

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Qué pasa si Australia pierde contra Egipto

Si Australia pierde contra Egipto, quedará eliminada del Mundial 2026.

La derrota cerraría una campaña positiva, aunque con sabor a oportunidad perdida. Australia logró avanzar desde un grupo difícil, venció a Turquía, resistió ante Paraguay y volvió a instalarse en una fase eliminatoria mundialista.

El golpe sería duro porque el cruce ante Egipto aparece como una llave competitiva, sin una potencia europea o sudamericana enfrente. Para los Socceroos, era una chance real de estirar su recorrido.

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Para Egipto, en cambio, sería una victoria histórica: avanzar a octavos y prolongar una campaña que ya tiene un valor enorme para los Faraones.

En resumen

Si Australia gana , avanza a los octavos de final y enfrentará al ganador de Argentina vs. Cabo Verde .

, avanza a los y enfrentará al ganador de . Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

y luego si la igualdad se mantiene. Si Australia pierde, queda eliminada del Mundial 2026 y Egipto seguirá haciendo historia en la fase eliminatoria.