Cuál es el ranking FIFA de Egipto y cuántos puestos lo separan de Australia en el Mundial 2026

La selección de Egipto, que no llega como favorita a la llave, quiere dar la sorpresa ante Australia en el Mundial 2026.

Egipto llega al partido contra Australia por los 16avos de final del Mundial 2026 apenas por debajo de su rival en el ranking FIFA, en una de las comparaciones más parejas de esta ronda.

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En la actualización previa al Mundial, Egipto aparece en el puesto 29, mientras que Australia ocupa el lugar 27. Es decir, entre ambas selecciones hay solo 2 puestos de diferencia, con ventaja mínima para los Socceroos.

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El partido se jugará este viernes 3 de julio en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium. Para Egipto, será una oportunidad de confirmar su fase de grupos invicta; para Australia, una chance de sostener su crecimiento competitivo en los Mundiales.

Cuál es el ranking FIFA de Egipto

Egipto ocupa el puesto 29 del ranking FIFA, una ubicación que lo mantiene cerca de Australia y dentro de un grupo de selecciones competitivas del torneo.

La posición refleja a un equipo que llegó al Mundial con una mezcla de experiencia, oficio y una figura mundial como Mohamed Salah. En la fase de grupos, los Faraones respaldaron ese perfil con resultados: no perdieron, compitieron ante Bélgica y lograron una victoria clave ante Nueva Zelanda.

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El recorrido egipcio fue sólido. Empató con Bélgica, venció a Nueva Zelanda y volvió a igualar ante Irán. Con 5 puntos, avanzó como segundo del Grupo G y llegó al mata-mata con confianza.

Cuál es el ranking FIFA de Australia

Australia está en el puesto 27 del ranking FIFA, dos lugares por encima de Egipto.

La diferencia es mínima y muestra que no hay una distancia grande entre ambas selecciones en la previa. Australia no tiene el mismo peso individual que Egipto por la presencia de Salah, pero sí cuenta con una estructura competitiva muy reconocible.

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Los Socceroos avanzaron desde el Grupo D con 4 puntos. Le ganaron a Turquía, perdieron ante Estados Unidos y empataron con Paraguay. Aunque no fue una campaña espectacular, alcanzó para meterse en la ronda eliminatoria como segundo de la zona.

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Cómo llegaron Egipto y Australia al cruce

Egipto terminó segundo del Grupo G, por detrás de Bélgica.

Sus resultados fueron:

Bélgica 1-1 Egipto

Egipto 3-1 Nueva Zelanda

Egipto 1-1 Irán

Australia terminó segunda del Grupo D, por detrás de Estados Unidos.

Sus resultados fueron:

Australia 2-0 Turquía

Estados Unidos 2-0 Australia

Paraguay 0-0 Australia

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Egipto quiere que la diferencia mínima no pese

La distancia de 2 puestos favorece a Australia, pero Egipto llega con argumentos muy fuertes.

El equipo africano no perdió en la fase de grupos y mostró capacidad para competir en distintos escenarios: resistió ante Bélgica, golpeó contra Nueva Zelanda y sostuvo la clasificación frente a Irán.

Además, cuenta con Salah, un futbolista que puede cambiar el partido en una jugada. En un cruce tan parejo, tener una figura de ese nivel puede ser una diferencia enorme.

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Australia busca imponer orden y resistencia

Australia llega apenas mejor ubicada en el ranking y con una identidad muy clara.

El equipo australiano suele competir desde la disciplina táctica, la intensidad física y la pelota parada. No necesita dominar la posesión para sentirse cómodo: puede defender bajo, cortar ritmos y esperar su momento.

Ante Egipto, Australia deberá controlar a Salah y evitar pérdidas peligrosas. El ranking le da una ventaja mínima, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en una definición por penales.

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Datos de Egipto vs. Australia