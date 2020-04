Muma Bernárdez recordó el partido contra España en 2010: "Algunos no querían entrar"

Debido al coronavirus COVID-19, una gran cantidad de personalidades ligadas a la farándula, cine y deporte han incursionado en vivos de Instagram, donde comentan a sus seguidores las actividades que realizan mientras la cuarentena sigue vigente, además de hablar con compañeros de rubro acerca de diferentes temáticas.

Víctor "Muma" Bernárdez se animó a charlas con Carlo Costly a través del suscitado medio, por el cual rememoraron viejos encuentros y repasaron un poco de actualidad. Sin embargo, uno de los puntos álgidos de aquel diálogo fue cuando el exdefensor recordó lo que fue el Mundial de Sudáfrica 2010, que significó el regreso de Honduras a esta cita después de 28 años.

Iker Casillas aplaca el embate de David Suazo en Sudáfrica 2010

"En el primer Mundial fue un solo relajo. Nosotros no salimos, no fuimos ni al zoológico, tampoco al mall. Eso nos faltó en Sudáfrica, en el segundo fue diferente", detalló primeramente el exjugador del Motagua. Además, añadió: "El primer Mundial no lo disfrutamos, nos fuimos todos tensos a 45 días encerrados".

#Honduras España-Honduras: tercer partido más visto en la historia nacional - Prensa Latina http://ow.ly/17QbLd — ¡Viva Manuel Zelaya! (@NOalGOLPE) June 22, 2010

Tras ello, se refirió al partido contra una España que al final del torneo se alzaría con la Copa del Mundo, contando con un plantel plagado de figuras, tales como Andrés Iniesta, Carles Puyol, David Villa, Sergio Ramos, Fernando Torres, Iker Casillas, Xavi Hernández y más; quienes venían de conquistar la Eurocopa de 2008 (y eventualmente la del 2012).

"Ese partido ante España algunos no querían entrar, tenían miedo que los bailaran. Era bailada y media que nos estaban pegando", admitió el exseleccionado catracho. Claro, los ibéricos fueron a ese partido con la obligación de ganar, para no sufrir la humillación de ser eliminados con tamaña escuadra en la fase de grupos, ya que venían de perder con Suiza en la jornada inicial.