¿Quiénes patearían los penales de Argentina ante España en la final del Mundial 2026?

Lionel Messi encabezaría la lista de Argentina si la final ante España se define desde los doce pasos, acompañado por varios futbolistas que ya asumieron esa responsabilidad en momentos decisivos.

Argentina enfrenta este domingo a España por la final del Mundial 2026. Si el partido termina igualado después de los 90 minutos y el tiempo suplementario, el campeón deberá definirse mediante una tanda de penales.

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Lionel Scaloni eligió como titulares a Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. Esa formación ofrece varias alternativas con experiencia desde los doce pasos.

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La lista se resuelve según los jugadores que continúen en cancha, el estado físico de cada uno y los cambios realizados por el cuerpo técnico.

Los posibles cinco pateadores de Argentina

El primer nombre sería Lionel Messi. El capitán es el encargado habitual de los penales durante los partidos y abrió las tandas frente a Países Bajos y Francia en el Mundial de Qatar 2022, además de hacerlo contra Ecuador en la Copa América 2024.

Otro candidato firme es Julián Álvarez. El delantero convirtió el segundo remate argentino en la definición contra Ecuador de 2024 y suele estar entre las primeras opciones cuando permanece en el campo.

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Alexis Mac Allister también aparece dentro del grupo principal. El mediocampista ejecutó y marcó su penal ante Ecuador, en una tanda en la que Argentina se impuso por 4-2. Su precisión y tranquilidad pueden llevarlo a ocupar nuevamente uno de los primeros turnos.

Lionel Messi pateó el primer penal de Argentina en la final de Qatar 2022 (Getty Images).

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El especialista más experimentado entre los defensores es Gonzalo Montiel. El lateral convirtió en la tanda frente a Ecuador y fue el autor del penal decisivo contra Francia en la final de Qatar 2022, el remate que le entregó la tercera Copa del Mundo a la Albiceleste.

El quinto lugar podría quedar para Enzo Fernández. El mediocampista ya pateó en la definición contra Países Bajos en Qatar y, al ser titular frente a España, aparece como una de las opciones disponibles para completar la serie inicial. Así, una lista probable —sin que necesariamente sea ese el orden— estaría integrada por Messi, Julián Álvarez, Mac Allister, Montiel y Enzo Fernández.

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Paredes y Lautaro, las principales alternativas

La elección puede modificarse con los cambios de Scaloni. Leandro Paredes, suplente en la final, es uno de los futbolistas con mayor experiencia en este tipo de definiciones. Convirtió su remate contra Francia en Qatar 2022 y podría ingresar durante el complemento o el tiempo suplementario pensando también en una eventual tanda.

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Lo mismo ocurre con Lautaro Martínez. El delantero marcó el quinto y decisivo penal frente a Países Bajos en los cuartos de final de aquel Mundial, después de que Emiliano Martínez atajara los primeros dos remates neerlandeses.