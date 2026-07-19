Cómo se define Argentina vs. España si empatan en la final del Mundial 2026: ¿hay alargue o van directo a penales?

El formato de la final del Mundial 2026 ya quedó definido y esto pasará si empatan en los 90 minutos regulares.

La final entre Argentina y España debe tener obligatoriamente un ganador. Si el marcador termina igualado después de los 90 minutos reglamentarios, el partido continuará con un alargue y, si la paridad se mantiene, el campeón se decidirá mediante penales.

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Así se define la final en caso de empate

Si el resultado está empatado al terminar los 90 minutos, se disputarán 30 minutos de tiempo suplementario, divididos en:

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Primer tiempo del alargue de 15 minutos.

Breve intervalo y cambio de campo.

Segundo tiempo del alargue de 15 minutos.

Los 30 minutos se juegan completos. Ya no existe la regla del gol de oro ni el partido termina automáticamente cuando uno de los equipos convierte.

Si el empate se mantiene al finalizar los 120 minutos, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.

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Cada equipo realizará inicialmente cinco lanzamientos, de manera alternada. La serie puede terminar antes si uno consigue una ventaja que el rival ya no puede alcanzar.

Si continúan igualados después de los cinco remates por lado, comenzará la muerte súbita: cada selección pateará una vez hasta que una convierta y la otra falle dentro de la misma ronda.

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Cuántos cambios pueden hacer en el alargue

Cada selección puede efectuar hasta cinco sustituciones durante el tiempo reglamentario, distribuidas en un máximo de tres ventanas.

En caso de alargue, Argentina y España tendrán disponible una sustitución adicional, incluso si ya utilizaron los cinco cambios iniciales. También se habilita una ventana extra para realizarla durante el tiempo suplementario.

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Quiénes pueden patear en la tanda de penales

Solamente pueden ejecutar los futbolistas que permanezcan dentro del campo al terminar el alargue. Los jugadores reemplazados no pueden regresar para participar de la tanda.

Todos los futbolistas habilitados —incluidos los arqueros— deben haber pateado antes de que alguno pueda repetir un lanzamiento.