Argentina vs. España: todos los récords que pueden conseguir Scaloni y De La Fuente en la final del Mundial 2026

Los técnicos también son importantes para la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. Estos récords se juegan.

Argentina y España no solamente definirán al campeón del Mundial 2026. Lionel Scaloni y Luis de la Fuente llegan al partido del New York New Jersey Stadium con la posibilidad de alcanzar registros reservados para muy pocos entrenadores.

Publicidad

Scaloni puede convertirse en el segundo técnico que gana dos Copas del Mundo consecutivas. De la Fuente, por su parte, busca superar un récord perteneciente a Vicente del Bosque y completar una combinación de títulos inédita en el fútbol de selecciones.

ver también Qué necesita Lionel Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 tras el doblete de Mbappé a Inglaterra

Scaloni ya se convirtió en el quinto DT que dirige dos finales consecutivas

La victoria de Argentina sobre Inglaterra permitió que Scaloni alcanzara su segunda final mundialista seguida.

Solamente cuatro entrenadores lo habían conseguido anteriormente con una misma selección:

Vittorio Pozzo con Italia: campeón en 1934 y 1938.

Carlos Bilardo con Argentina: campeón en 1986 y subcampeón en 1990.

Franz Beckenbauer con Alemania Federal: subcampeón en 1986 y campeón en 1990.

Didier Deschamps con Francia: campeón en 2018 y subcampeón en 2022.

Scaloni se convirtió en el quinto integrante de la lista y en el segundo argentino, después de Bilardo.

Publicidad

Scaloni puede igualar el récord de Vittorio Pozzo

Vittorio Pozzo es el único entrenador que ganó dos Copas del Mundo. El italiano condujo a su selección hacia los títulos de 1934 y 1938.

Scaloni puede igualarlo si Argentina derrota a España. En ese caso, también será:

El segundo entrenador bicampeón mundial.

El segundo que conquista dos títulos consecutivos.

El primer técnico sudamericano que gana dos Mundiales.

El primer entrenador argentino que levanta dos veces la Copa del Mundo.

Publicidad

Pozzo necesitó nueve partidos para conquistar sus dos títulos. Scaloni podría igualar su cantidad de trofeos después de dirigir 15 encuentros entre Qatar 2022 y el Mundial 2026.

Argentina puede ser el primer bicampeón desde Brasil

Una victoria argentina también terminaría con una espera de 64 años.

Brasil fue la última selección que consiguió ganar dos Mundiales consecutivos, en Suecia 1958 y Chile 1962. Desde entonces, ningún campeón logró defender el título en la edición siguiente.

Publicidad

Argentina ya alcanzó la final como vigente campeona. Solamente necesita superar a España para convertirse en el tercer seleccionado bicampeón de la historia, después de Italia y Brasil.

Scaloni puede conseguir su quinto título con Argentina

El entrenador asumió inicialmente de manera interina en 2018 y ya conquistó cuatro trofeos:

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial de Qatar 2022.

Copa América 2024.

Publicidad

El Mundial 2026 sería su quinta conquista con la selección mayor y ampliaría su condición de entrenador más ganador de la historia argentina.

También completaría una serie de cinco títulos en seis competencias oficiales disputadas durante su ciclo.

Publicidad

Scaloni puede completar un Mundial perfecto

Argentina ganó los siete partidos que disputó antes de la final. Si derrota a España, terminará el torneo con ocho victorias.

El nuevo formato de 48 selecciones incorporó una ronda eliminatoria adicional. Por ese motivo, ninguna campeona anterior necesitó ganar ocho encuentros para levantar el trofeo.

Publicidad

Argentina podría convertirse en la primera selección que completa un Mundial con ocho triunfos y Scaloni sería el primer entrenador que consigue esa marca.

Scaloni puede ser el único DT bicampeón de la Copa América y del Mundial

Una victoria frente a España le permitiría a Lionel Scaloni alcanzar una combinación que ningún entrenador consiguió en la historia: ganar al menos dos veces la Copa América y dos veces la Copa del Mundo.

Publicidad

El técnico argentino ya conquistó las ediciones 2021 y 2024 del torneo continental. Si Argentina retiene el título mundial, también sumará las Copas del Mundo de 2022 y 2026.

Luis de la Fuente puede ser el entrenador campeón más veterano

De la Fuente nació el 21 de junio de 1961 y cumplió 65 años durante el Mundial. Tendrá 65 años y 28 días cuando se dispute la final.

Publicidad

El récord pertenece a Vicente del Bosque, quien tenía 59 años cuando condujo a España al título en Sudáfrica 2010.

Si La Roja derrota a Argentina, De la Fuente superará por más de cinco años la marca de su compatriota y se convertirá en el técnico de mayor edad que gana una Copa del Mundo.

Publicidad

De la Fuente puede ser el tercer DT que gana la Eurocopa y el Mundial

Solamente dos entrenadores consiguieron conquistar las dos principales competencias de selecciones:

Helmut Schön: Eurocopa 1972 y Mundial 1974 con Alemania Federal.

Vicente del Bosque: Mundial 2010 y Eurocopa 2012 con España.

De la Fuente ganó la Eurocopa 2024 y puede convertirse en el tercer integrante de la lista. También sería el segundo que consigue primero el título europeo y luego el mundial, después de Schön.

Publicidad

De la Fuente puede lograr una combinación inédita

El entrenador ya condujo a España hacia la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.

Ningún técnico ganó anteriormente la Nations League, la Eurocopa y el Mundial. La competición continental más reciente fue creada en 2018, por lo que De la Fuente puede convertirse en el primero que reúne los tres trofeos.

Sus títulos con las selecciones españolas son:

Europeo Sub-19 de 2015.

Europeo Sub-21 de 2019.

Nations League de 2023.

Eurocopa de 2024.

Mundial 2026, si España derrota a Argentina.

Publicidad

Además, consiguió la medalla de plata con la selección olímpica en Tokio.

De la Fuente puede ser el segundo DT campeón mundial con España

Vicente del Bosque sigue siendo el único entrenador que condujo a España hacia un título mundial.

De la Fuente puede convertirse en el segundo y mantener la efectividad perfecta de los entrenadores españoles en finales de la Copa del Mundo: dos definiciones y dos títulos.

ver también La IA predice si la final entre Argentina y España tendrá alargue o penales en el Mundial 2026

También sería el primer seleccionador que gana el Mundial con España después de haber dirigido durante varios años a sus categorías juveniles.

Publicidad

España puede repetir la secuencia de 2008 y 2010

La Roja llegó al Mundial 2010 como vigente campeona de Europa y terminó levantando la Copa del Mundo.

Dieciséis años después, De la Fuente intenta repetir la misma secuencia: conquistó la Eurocopa 2024 y puede ganar el Mundial 2026.

Publicidad

En aquella oportunidad, los títulos fueron obtenidos por dos entrenadores diferentes: Luis Aragonés dirigió al campeón europeo y Vicente del Bosque al campeón mundial. De la Fuente puede conseguir ambos trofeos dentro del mismo ciclo.