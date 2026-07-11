Quién es Gregor Kobel, el arquero de Suiza vs. Argentina en el Mundial 2026: vale más que Dibu Martínez y lo comparan con Manuel Neuer

Gregor Kobel es una de las barreras que Argentina debe derrivar para poder avanzar a las semifinales del Mundial 2026.

El boleto a las semifinales del Mundial 2026 se define hoy en un duelo que promete máxima tensión, pero que se proyecta con un foco muy particular en las porterías. El enfrentamiento entre Argentina y Suiza no solo será una batalla táctica, sino el cara a cara de dos de los mejores guardametas del planeta: la consolidación estelar de Gregor Kobel frente al misticismo histórico de Emiliano “Dibu” Martínez.

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A nivel de cotización, el guardameta helvético del Borussia Dortmund llega con una carta de presentación imponente. A sus 28 años, Kobel tiene un valor de mercado de €40 millones de euros, una cifra que triplica los €12 millones en los que está tasado el arquero argentino.

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Este valor responde a un presente brutal en Europa, donde Kobel presume haber sido el arquero con más vallas invictas (15) de la última Bundesliga, casi el mismo promedio que Manuel Neuer. Fue el mejor portero de la Champions League en la temporada 2023-2024 donde el Dortmund se metió a la final.

Kobel atajó más penales que el Dibu Martínez

Sin embargo, el verdadero morbo de la tarde se traslada a los doce pasos. En los últimos años (excluyendo tandas de desempate), Kobel ha atajado siete penales, superando por uno el registro del ‘Dibu’ Martínez (6).

El suizo viene con el escudo encendido tras haber mantenido el cero ante Colombia en octavos de final y detener el cobro decisivo de “Cucho” Hernández en la tanda de penales, demostrando esa frialdad que arrastra desde sus inicios en el Grasshopper Club Zúrich.

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¿Quién es Gregor Kobel?

Hijo de Peter Kobel, exjugador profesional de hockey sobre hielo, la historia de Gregor con los tres palos comenzó de forma fortuita. En sus inicios en el FC Seefeld se desempeñaba como delantero. Sin embargo, en un partido de divisiones inferiores, la ausencia del arquero titular obligó al entrenador a retrasarlo a la portería debido a su gran altura. Aquella tarde cambió el rumbo de su carrera para siempre.

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Tras un paso por el Grasshopper de Zúrich, tomó la madura decisión de migrar a Alemania siendo un adolescente. Su camino ascendente incluyó pasos por Hoffenheim, Augsburg y Stuttgart, donde logró el ascenso, antes de que el Dortmund desembolsara 15 millones de euros en 2021 para convertirlo en su pilar defensivo.

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El éxito del suizo radica en una estricta disciplina fuera del terreno de juego. Trabaja de forma constante con psicólogos deportivos para gestionar la frustración y la presión del puesto. “Como portero, nunca sabes cuándo te van a necesitar. Por eso tienes que estar preparado en todo momento”, declaró recientemente a la FIFA.

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Además, su rutina incluye sesiones rigurosas de fisioterapia, sauna, baños de hielo y un control estricto del sueño y la alimentación: “Tu cuerpo tiene que funcionar de tal manera que puedas rendir. Si no puedes hacerlo, entrenar en el campo no te ayudará”, asegura.

La salida de Yann Sommer de la selección en 2024 le dio el protagonismo absoluto. Aunque Kobel reconoce ser un perfil de arquero muy diferente al de su antecesor, heredó su ética de trabajo. Los resultados están a la vista: en las Eliminatorias rumbo a esta Copa del Mundo apenas concedió dos goles y encadenó cuatro vallas invictas consecutivas.

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El camino de ‘Dibu’ Martínez fue de resiliencia pura. Fichado a los 17 años por el Arsenal inglés desde las inferiores de Independiente, pasó una década entera saltando de préstamo en préstamo en ligas menores de Inglaterra y España. Su gran oportunidad llegó apenas en 2020 por la lesión del arquero titular de los Gunners, despegando una carrera meteórica que lo llevó al Aston Villa y a convertirse en leyenda de la Albiceleste.

Mientras la Argentina de Lionel Messi parte como la gran favorita del encuentro, la estrategia suiza se perfila compacta y organizada, confiando plenamente en que la agilidad, estatura y juego de pies de Kobel marquen la diferencia para neutralizar el ataque sudamericano. Con dos especialistas en momentos de alta presión bajo los tres palos, el boleto a semifinales está en las manos más seguras.