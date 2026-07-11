Dónde juegan Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026: estadio, ciudad y características

Las selecciones de Noruega e Inglaterra ya tienen todo definido para el nuevo partido de cuartos de final del Mundial 2026.

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Miami Stadium, nombre utilizado por la FIFA para identificar al Hard Rock Stadium durante la competencia. El ganador avanzará a las semifinales y se enfrentará con Argentina o Suiza.

Publicidad

¿En qué estadio juegan Noruega vs. Inglaterra?

Noruega e Inglaterra jugarán en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, dentro del área metropolitana de Miami. Su denominación comercial habitual es Hard Rock Stadium, pero la FIFA modifica el nombre durante el Mundial por sus normas relacionadas con los patrocinadores. Para esta competición, la capacidad oficial fue fijada en 64.478 espectadores.

ver también Quién es Ørjan Nyland, el arquero de Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026: retiró a Neymar, va por Harry Kane y no tiene equipo

¿Cómo es el estadio donde juegan Noruega e Inglaterra?

El Hard Rock Stadium es un recinto abierto y no posee un techo retráctil. Su principal característica es una gran cubierta fija que protege del sol y de la lluvia a cerca del 92 por ciento de los espectadores, pero mantiene descubierto el terreno de juego.

La estructura fue incorporada como parte de la modernización terminada para la temporada 2016. En esa misma etapa se instalaron cuatro pantallas gigantes de alta definición, una en cada esquina, para mejorar la visibilidad desde las tribunas.

Las reformas también redujeron la capacidad habitual de 76.018 a 64.767 localidades, reemplazaron las butacas y acercaron algunos sectores unos 25 pies al campo. La cifra de 64.478 corresponde específicamente a la disposición aprobada por la FIFA para el torneo.

Publicidad

Un escenario acostumbrado a grandes eventos

El estadio es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y también recibe los partidos de fútbol americano de la Universidad de Miami. El complejo es utilizado para el Miami Open de tenis y forma parte del circuito montado para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

Además, albergó seis ediciones del Super Bowl, diferentes partidos internacionales de fútbol y numerosos conciertos. Durante el Mundial 2026 fue elegido para siete encuentros: cuatro de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, este cruce de cuartos y el partido por el tercer puesto.

Publicidad

Qué partidos se jugaron en el Miami Stadium durante el Mundial 2026

El Miami Stadium fue seleccionado como sede de siete encuentros del Mundial 2026: cuatro de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, este cruce de cuartos y el encuentro por el tercer puesto.

Lunes 15 de junio: Arabia Saudita 1-1 Uruguay, por el Grupo H.

Arabia Saudita 1-1 Uruguay, por el Grupo H. Domingo 21 de junio: Uruguay 2-2 Cabo Verde, por el Grupo H.

Uruguay 2-2 Cabo Verde, por el Grupo H. Miércoles 24 de junio: Escocia 0-3 Brasil, por el Grupo C.

Escocia 0-3 Brasil, por el Grupo C. Sábado 27 de junio: Colombia 0-0 Portugal, por el Grupo K.

Colombia 0-0 Portugal, por el Grupo K. Viernes 3 de julio: Argentina 3-2 Cabo Verde, por los dieciseisavos de final.

Argentina 3-2 Cabo Verde, por los dieciseisavos de final. Sábado 11 de julio: Noruega vs. Inglaterra, por los cuartos de final.

Noruega vs. Inglaterra, por los cuartos de final. Sábado 18 de julio: perdedor de la primera semifinal vs. perdedor de la segunda semifinal, por el tercer puesto.

Publicidad

De esta manera, el escenario de Miami recibe partidos correspondientes a cuatro instancias diferentes de la competencia y cierra su participación con la definición por la medalla de bronce.

¿Cómo estará el clima para Noruega vs. Inglaterra?

El calor será uno de los factores a considerar. Para las 5:00 p.m. en Miami Gardens se esperan aproximadamente 33 grados, con nubosidad intermitente. La temperatura se mantendría por encima de los 30 grados durante todo el partido y la posibilidad de tormentas eléctricas aumentaría hacia la noche.

Publicidad

La cubierta ofrecerá sombra a la mayoría del público, pero no aislará a los futbolistas de las condiciones exteriores. Por ese motivo, la hidratación, la administración del esfuerzo y la eventual extensión del encuentro hasta la prórroga pueden adquirir una importancia adicional.

ver también Conmoción por la muerte de Jayden Adams, jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026: qué dice el primer reporte oficial sobre su fallecimiento

Datos de Noruega vs. Inglaterra

Partido: Noruega vs. Inglaterra.

Noruega vs. Inglaterra. Instancia: cuartos de final del Mundial 2026.

cuartos de final del Mundial 2026. Estadio FIFA: Miami Stadium.

Miami Stadium. Ubicación: Miami Gardens, Florida.

Miami Gardens, Florida. Capacidad mundialista: 64.478 espectadores.

64.478 espectadores. Próximo rival del ganador: Argentina o Suiza.

Argentina o Suiza. Semifinal: miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium.