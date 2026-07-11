El goleador noruego luce con su selección un nombre diferente al que utiliza habitualmente en Manchester City. La explicación está vinculada con su historia familiar.

Noruega se enfrenta a Inglaterra este sábado 11 de julio en el Miami Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026. El conjunto nórdico llega después de eliminar a Brasil, mientras que los ingleses consiguieron su clasificación tras dejar en el camino a México.

Publicidad

Como ocurrió durante toda la competencia, Erling Haaland vuelve a concentrar buena parte de las miradas. No solamente por sus goles y por ser la máxima figura de Noruega, sino también por un detalle que puede llamar la atención entre quienes están acostumbrados a verlo cada semana en la Premier League.

ver también Quién es Ørjan Nyland, el arquero de Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026: retiró a Neymar, va por Harry Kane y no tiene equipo

Sobre el dorsal número 9 de su camiseta no aparece únicamente “Haaland”, como sucede cuando representa al Manchester City. Con la selección noruega, el delantero utiliza el nombre “Braut Haaland”.

¿Qué significa “Braut” en la camiseta de Haaland?

“Braut” forma parte del nombre completo del atacante: Erling Braut Haaland. Se trata del apellido de su madre, Gry Marita Braut, mientras que Haaland corresponde a la rama paterna de su familia.

El delantero decidió incorporar ambos apellidos en la camiseta de Noruega como una manera de reconocer también el origen materno y homenajear a ese lado de su familia.

Publicidad

Por ese motivo, “Braut Haaland” no es un apodo ni una exigencia especial del Mundial. Es una versión más completa de su nombre y una elección personal del goleador para representar a su país.

¿Quién es Gry Marita Braut, la madre de Erling Haaland?

Gry Marita Braut también tuvo una importante relación con el deporte de alto rendimiento. Fue atleta y se destacó especialmente en el heptatlón, disciplina en la que llegó a conquistar títulos nacionales en Noruega.

Publicidad

La herencia deportiva de Haaland, por lo tanto, no proviene únicamente de su padre, Alf-Inge Haaland, ex futbolista profesional que pasó por equipos como Leeds United y Manchester City. Su madre también desarrolló una carrera competitiva antes de que Erling se convirtiera en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Erling le pone la medalla a su madre, Marita Braut. (Getty Images)

Publicidad

¿Por qué usa “Braut Haaland” con Noruega y solamente “Haaland” en Manchester City?

En Manchester City, el delantero continúa utilizando solamente “Haaland”, el apellido con el que se hizo mundialmente conocido durante su carrera en clubes.

Con Noruega, en cambio, eligió llevar “Braut Haaland”. La diferencia no representa un cambio legal ni deportivo: son dos formas de identificar al mismo jugador, aunque la camiseta de la selección incorpora explícitamente el apellido de su madre.

Publicidad

La camiseta de Haaland llama la atención en el Mundial 2026.

El detalle adquiere un significado especial ante Inglaterra. El temible goleador enfrenta al país en el que juega profesionalmente y donde el público lo reconoce simplemente como “Haaland”, pero lo hace defendiendo a Noruega con el nombre “Braut Haaland” en la espalda.

Publicidad

Así, en uno de los partidos más importantes de la historia reciente de la selección noruega, el Androide no solamente representa a su país: también lleva consigo los apellidos de las dos ramas de su familia.

En síntesis

Erling Haaland enfrenta a Inglaterra el 11 de julio en el Miami Stadium.

enfrenta a Inglaterra el 11 de julio en el Miami Stadium. Braut Haaland es el dorsal usado con Noruega para honrar a su madre.

es el dorsal usado con Noruega para honrar a su madre. Gry Marita Braut, su madre, fue atleta y campeona nacional de heptatlón.