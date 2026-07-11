¿Se suspende Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026? El riesgo de tormenta eléctrica en Miami

El clima del Noruega vs Inglaterra es una de las cosas que más está preocupando a los aficionados en Miami.

Tras horas de mucha incertidumbre, todo está listo en el Hard Rock Stadium para el esperado choque de cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra. Aunque la preocupación se apoderó de los fanáticos debido a los antecedentes de mal clima en el torneo, las noticias de última hora traen total tranquilidad.

Publicidad

La alerta roja se encendió la noche del viernes, cuando una fuerte tormenta tropical azotó la ciudad de Miami. Esto levantó las alarmas de inmediato, pues la FIFA mantiene protocolos muy estrictos.

ver también Conmoción por la muerte de Jayden Adams, jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026: qué dice el primer reporte oficial sobre su fallecimiento

Si cae un rayo a menos de 8 millas del estadio, el partido debe detenerse por 30 minutos. Esta regla ya afectó previamente a Inglaterra en su duelo contra México en la CDMX, el cual sufrió un retraso de una hora.

¿Cómo estará el clima para el Noruega vs. Inglaterra?

A pesar del susto nocturno, los pronósticos meteorológicos para la hora del partido son sumamente positivos. Se reporta que el clima estará caluroso y húmedo para el Noruega vs. Inglaterra, con un cielo completamente despejado y apenas un 9% de probabilidad de lluvias breves.

Con estas condiciones, se confirma que el partido se jugará tranquilamente y en un ambiente mayormente soleado, por lo que no habrá necesidad de activar ningún protocolo de suspensión por tormentas eléctricas.

Publicidad

ver también FIFA lo confirma: Argentina recibe un golpe que no tenía en los planes en medio del Mundial 2026

El único factor climático a tomar en cuenta será la temperatura, la cual superará los 32 grados centígrados. Combinada con la alta humedad de la región, el calor extremo podría desgastar rápidamente el rendimiento físico de los futbolistas en la cancha.

El pitazo inicial sonará a las 3:00 de la tarde en Centroamérica (4:00 P.M en Panamá). El vencedor de este emocionante duelo obtendrá su pase directo a las semifinales, donde esperará al ganador del partido entre Argentina y Suiza.