¿Quién es el árbitro de Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Clément Turpin

Ya quedó asignado el juez central para el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Noruega e Inglaterra.

El francés Clément Turpin fue designado para dirigir el partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. Será su cuarta participación en este torneo y la novena de su carrera en una Copa del Mundo.

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Turpin, de 44 años, también tuvo acción en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. La FIFA recurrió así a uno de los jueces europeos con mayor recorrido para un encuentro que puede definirse por pequeños detalles.

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Quién es Clément Turpin, el árbitro de Noruega vs. Inglaterra

Turpin es árbitro internacional desde 2010 y acumula una extensa trayectoria en la Ligue 1, la Champions League, la Europa League, la Eurocopa y diferentes torneos organizados por la FIFA.

Uno de los momentos más importantes de su carrera fue la final de la Champions League 2021-2022, en la que Real Madrid derrotó a Liverpool en el Stade de France. Antes había sido cuarto árbitro de la final continental de 2018.

A finales de 2025, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo eligió como el mejor árbitro masculino del mundo de ese año.

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El equipo arbitral de Noruega vs. Inglaterra

Árbitro principal: Clément Turpin, de Francia.

Clément Turpin, de Francia. Asistente número uno: Nicolas Danos, de Francia.

Nicolas Danos, de Francia. Asistente número dos: Benjamin Pagès, de Francia.

Benjamin Pagès, de Francia. Cuarto árbitro: Alejandro Hernández, de España.

Alejandro Hernández, de España. Asistente de reserva: José Enrique Naranjo, de España.

José Enrique Naranjo, de España. VAR: Jerome Bizarre, de Francia.

Los antecedentes de Turpin con Inglaterra

El francés dirigió ocho encuentros de Inglaterra antes de este cruce. El balance de los Three Lions fue de cinco victorias, un empate y dos derrotas.

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Su antecedente más reciente con el seleccionado inglés se produjo en la primera fecha del actual Mundial, cuando Inglaterra venció 4-2 a Croacia. También lo arbitró en el 5-0 ante Serbia por las Eliminatorias, en el empate sin goles con Eslovenia durante la Eurocopa 2024 y en la derrota 4-0 contra Hungría por la Nations League 2022.

El único partido de Noruega con Clément Turpin

Turpin solamente ha dirigido una vez al seleccionado noruego. Fue en la clasificación para Qatar 2022, cuando Países Bajos se impuso por 2-0.

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Por lo tanto, Noruega todavía no consiguió victorias ni marcó goles en un partido controlado por el juez francés. Inglaterra, en cambio, llega con cuatro encuentros consecutivos sin perder bajo su arbitraje.

¿Es un árbitro que muestra muchas tarjetas?

En sus tres primeras designaciones del Mundial 2026, Turpin mostró siete amarillas. No sancionó ninguna tarjeta durante el 4-2 entre Inglaterra y Croacia, pero recurrió con mayor frecuencia a las amonestaciones en sus dos encuentros posteriores.

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El dato refleja una tendencia moderada, aunque el contexto de unos cuartos de final puede modificar la conducción. La velocidad del ataque noruego, el juego físico de Haaland y la intensidad de los mediocampistas ingleses pueden obligarlo a intervenir más que en sus presentaciones anteriores.

ver también Quién es Ørjan Nyland, el arquero de Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026: retiró a Neymar, va por Harry Kane y no tiene equipo

Datos de Clément Turpin

Nacionalidad: francesa.

francesa. Edad: 44 años.

44 años. Árbitro internacional desde: 2010.

2010. Mundiales: 2018, 2022 y 2026.

2018, 2022 y 2026. Partidos mundialistas antes del cruce: ocho.

ocho. Designaciones en el Mundial 2026 antes de los cuartos: tres.

tres. Final internacional más importante: Champions League 2022.

Champions League 2022. Reconocimiento reciente: mejor árbitro masculino de 2025 según la IFFHS.