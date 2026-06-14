¿Quién es el técnico de Alemania en el Mundial 2026?

Se trata de Julian Naggelsman. Es el DT más joven del torneo y sueña con devolverle la gloria a Alemania.

Julian Nagelsmann llega al Mundial 2026 con una misión que ya supera la etiqueta de entrenador joven. El seleccionador de Alemania no solo debe conducir a uno de los escudos más pesados del fútbol mundial: también tiene que reconstruir la credibilidad de una potencia golpeada por sus últimas Copas del Mundo.

Die Manschaft debuta este domingo 14 de junio ante Curazao, en el Houston Stadium, por el Grupo E. El partido abre un torneo clave para una selección que viene de frustraciones fuertes y que necesita volver a competir como lo exige su historia.

El técnico que asumió una potencia herida

Nagelsmann tomó la selección alemana en septiembre de 2023, después de la salida de Hansi Flick. No llegó a un equipo estable ni a un ciclo ordenado, sino a una selección que seguía cargando con una herida profunda: los teutones habías quedado eliminada en fase de grupos en los Mundiales de 2018 y 2022.

Ese contexto explica por qué su trabajo tiene tanta importancia. Alemania sigue siendo cuatro veces campeona del mundo, pero ya no alcanza con el peso de la camiseta. La tarea de Nagelsmann es transformar jerarquía histórica en rendimiento actual. Por eso el Mundial 2026 aparece como su gran prueba.

El ex niño prodigio de los banquillos

La carrera de Nagelsmann siempre estuvo marcada por la precocidad. Después de retirarse muy joven como futbolista por problemas físicos, empezó a construir su camino desde los cuerpos técnicos y las categorías formativas.

ver también ¿Dónde y en qué estadio juegan Alemania vs. Curazao en su debut en el Mundial 2026?

En 2016, con apenas 28 años, asumió como entrenador de Hoffenheim y se convirtió en el técnico más joven en la historia de la Bundesliga. Lo que al principio parecía una apuesta arriesgada terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas del fútbol alemán moderno.

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No solo evitó el descenso: también llevó al club a competir en la parte alta y consiguió una histórica clasificación a la Champions League. Ese salto lo instaló como algo más que una curiosidad generacional.

De Hoffenheim a Bayern: una carrera acelerada

El ascenso de Nagelsmann siguió en RB Leipzig, donde terminó de confirmar su lugar en la élite. Entre 2019 y 2021, llevó al equipo a semifinales de la Champions League, peleó arriba en la Bundesliga y consolidó una idea de juego dinámica, agresiva y flexible.

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Después llegó el desafío más grande a nivel de clubes: Bayern Munich. En el gigante bávaro ganó la Bundesliga 2021/22 y dos Supercopas de Alemania, aunque su salida en 2023 dejó la sensación de una etapa interrumpida antes de terminar de afirmarse.

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Ese recorrido explica su perfil actual. Nagelsmann ya no es solamente el entrenador precoz que sorprendía por su edad. Es un técnico con experiencia en Champions, presión de club grande y manejo de planteles de alto nivel.

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El ciclo con Alemania antes del Mundial 2026

La etapa de Nagelsmann empezó con la Eurocopa 2024 como primera gran prueba. Alemania, anfitriona del torneo, llegó hasta los cuartos de final y cayó ante España, que luego terminaría siendo campeona. Tras ese revés, Manuel Neuer renunció a la selección, pero regresó para el Mundial 2026.

Ese recorrido dejó señales positivas, pero también la sensación de que la reconstrucción todavía necesitaba tiempo. Más tarde, en la UEFA Nations League 2025, Alemania terminó cuarta después de perder frente a Portugal y Francia, dos rivales que volvieron a medir el verdadero nivel del proyecto.

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Julian Nagelsmann debuta en una Copa del Mundo con 38 años. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Antes del Mundial, al cual clasificaron liderando el Grupo A por sobre Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo, el equipo llegó con mejores sensaciones por sus últimos amistosos (le ganó 3-4 ante Suiza, 2-1 a Suiza, 4-0 a Finlandia y 2-1 a Estados Unidos) y con una base ofensiva encabezada por futbolistas como Jamal Musiala y Florian Wirtz, dos nombres llamados a liderar el nuevo ciclo alemán.

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Alemania en el Grupo E

Alemania comparte el Grupo E del Mundial 2026 con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. El calendario le exige comenzar ante el rival debutante y luego sostener el nivel contra dos selecciones físicamente fuertes y competitivas.

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Alemania vs. Curazao: 14 de junio, Houston Stadium

Alemania vs. Costa de Marfil: 20 de junio, Toronto Stadium

Ecuador vs. Alemania: 25 de junio, New York/New Jersey Stadium