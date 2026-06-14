Conozca dónde se disputará el partido entre Alemania y Curazao por el Grupo E del Mundial 2026: ciudad, capacidad y más detalles.

Este domingo 14 de junio, se reanuda la actividad en el Mundial 2026 con Alemania en el centro de la escena. La tetracampeona del mundo inicia su camino en el certamen enfrentando a la sorpresiva selección de Curazao en su debut absoluto en la cita máxima.

Este compromiso inédito por la primera jornada del Grupo E, en el que impartirá justicia el árbitro marroquí Jalal Jayed, tendrá como escenario un imponente reducto estadounidense: el NRG Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas, e inaugurado oficialmente en 2002 bajo el nombre de Reliant Stadium.

En su momento, el reducto fue una obra revolucionaria al convertirse en el primer estadio de la NFL (National Football League) en contar con un techo retráctil de alta tecnología, el cual puede abrirse o cerrarse por completo en apenas siete minutos para proteger el espectáculo de las intensas condiciones climáticas de la región.

Ficha técnica del NRG Stadium: el coloso que albergará Alemania vs. Curazao

Con una imponente capacidad para 72.220 espectadores —que puede expandirse para eventos masivos—, el NRG Stadium es la casa habitual de los Houston Texans de la NFL y el hogar del famoso “Rodeo de Houston”, el mayor espectáculo ganadero del mundo —hace dos años, sin ir más lejos, asistieron 2,5 millones de personas—.

ver también ¿Dónde está Curazao? Historia, población y ubicación del rival de Alemania en el Mundial 2026

Sin embargo, su historia con el balompié es sumamente rica, habiendo albergado múltiples encuentros de la Copa América (2016 y 2024), partidos amistosos de potencias como el Real Madrid y el Barcelona, y citas de la Copa Oro desde su edición 2005. Para adaptarse a los estándares de la FIFA, también cuenta con césped natural por sobre la gramilla sintética.

Un escenario con presente futbolístico de élite

El coloso de Houston llega a esta Copa del Mundo con un rodaje futbolístico inmejorable, puesto que recientemente fue la sede de la gran final de la Copa Oro 2025 entre Estados Unidos y México, que se impuso 2-1. Esta es una de las experiencias organizativas que consolida al NRG Stadium como una de las plazas más confiables y espectaculares de la Concacaf para el desarrollo de torneos de máxima exigencia.

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Así luce el NRG Stadium, sede de siete partidos del Mundial 2026. (Foto: Getty)

Los otros partidos del Mundial 2026 que albergará el NRG Stadium

El césped del reducto texano pasará a la historia como uno de los últimos que pisará Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo (y en su carrera) con la Selección de Portugal.

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Fase de grupos

Domingo 14 de junio – Alemania vs. Curazao (Grupo E)

(Grupo E) Miércoles 17 de junio – Portugal vs. RD Congo (Grupo K)

(Grupo K) Sábado 20 de junio – Países Bajos vs Suecia (Grupo F)

(Grupo F) Martes 23 de junio – Portugal vs Uzbekistán (Grupo K)

(Grupo K) Viernes 26 de junio – Cabo Verde vs Arabia Saudita (Grupo H)

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Dieciseisavos de final

Lunes 29 de junio – 1º Grupo E vs. 2º Grupo F

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Octavos de final