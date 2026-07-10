Rudi García es un entrenador francés nacido en Nemours y actual director técnico de la Selección de Bélgica. Fue designado en enero de 2025.

Rudi García vive este 10 de julio de 2026 su partido más importante desde que asumió como seleccionador de Bélgica. El técnico francés dirige hoy a los Diablos Rojos ante España, por los cuartos de final del Mundial 2026, en un cruce programado en el SoFi Stadium de Inglewood.

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Los Diablos Rojos llegaron al Mundial con la necesidad de sostener competitividad después del desgaste de su vieja generación dorada, y la federación apostó por un entrenador con recorrido internacional, experiencia en clubes grandes y manejo de contextos de presión.

ver también España vs. Bélgica EN VIVO: minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

El partido contra España aparece como el gran examen de su ciclo. Si Bélgica gana, se meterá en semifinales y enfrentará a Francia, que ya eliminó a Marruecos. Si pierde, el recorrido mundialista terminará en cuartos.

Quién es Rudi García, el entrenador de Bélgica

Rudi García es un entrenador francés nacido en Nemours y actual director técnico de la Selección de Bélgica. Fue designado en enero de 2025, tras la salida de Domenico Tedesco, con la misión de conducir a los Diablos Rojos rumbo al Mundial 2026.

Su llegada respondió a una necesidad concreta: Bélgica buscaba un técnico con espalda para ordenar rápidamente a un plantel competitivo, pero atravesado por una etapa de transición. García no llegó como una apuesta experimental, sino como un entrenador de recorrido amplio y acostumbrado a bancos de alta exposición.

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El DT que Bélgica eligió para recuperar protagonismo

Bélgica eligió a Rudi García en un momento clave. La selección venía de años de mucha expectativa y también de frustraciones fuertes, con una generación que había competido entre las mejores del mundo, pero que necesitaba renovar energía y funcionamiento.

Así vive los partidos Rudi García. (Getty Images)

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El desafío era doble: mantener a Bélgica en la élite y, al mismo tiempo, adaptarla a un nuevo escenario competitivo. García tomó el mando con una Copa del Mundo en el horizonte y con poco margen para construir desde cero.

Por eso, su ciclo se mide de manera inmediata. No alcanza con competir bien: Bélgica necesita demostrar que todavía puede pelear contra selecciones de primer nivel. España, en ese sentido, es la prueba más exigente de su proceso.

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Del Lille campeón a la Selección de Bélgica

La carrera de Rudi García tiene un punto de despegue muy claro: el Lille campeón de la Ligue 1 2010/11. Aquel equipo ganó la liga francesa y también conquistó la Copa de Francia, un doblete que instaló definitivamente al entrenador en la primera plana europea.

Después de ese logro, García pasó por clubes de mucha exposición como Roma, Marsella, Lyon, Al-Nassr y Napoli. Su recorrido lo llevó por vestuarios exigentes, instituciones con presión permanente y escenarios donde los resultados pesan desde el primer día.

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Ese perfil explica por qué Bélgica lo eligió para un ciclo de alto riesgo. La federación no buscaba solamente un técnico de desarrollo, sino alguien capaz de gestionar nombres importantes y competir sin una larga adaptación.

Cómo llega la Bélgica de Rudi García al partido contra España

Bélgica llega al duelo ante España con señales claras de crecimiento dentro del Mundial 2026. El equipo empezó con dos empates en la fase de grupos, pero reaccionó a tiempo y terminó ganando el Grupo G.

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Su recorrido tuvo un quiebre en la última fecha de la zona, cuando goleó 5-1 a Nueva Zelanda. Después, ya en la fase eliminatoria, superó 3-2 a Senegal en un partido dramático y luego venció 4-1 a Estados Unidos en octavos de final.

Esa secuencia cambió el clima alrededor del equipo. Bélgica pasó de las dudas iniciales a llegar a cuartos invicta, con tres victorias, dos empates y una producción ofensiva que la convirtió en uno de los rivales más incómodos del cuadro.

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La remontada ante Senegal, una muestra del carácter belga

Uno de los partidos que mejor explica el momento de Bélgica fue el cruce ante Senegal. El equipo de García llegó a estar 2-0 abajo, pero reaccionó en el tramo final, forzó el tiempo extra y terminó ganando 3-2.

Ese encuentro dejó una señal fuerte: Bélgica no se rinde fácilmente. La capacidad para sostenerse emocionalmente y encontrar goles en los minutos finales se transformó en una de las marcas del equipo durante el torneo.

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Para García, ese triunfo también funcionó como respaldo. En un Mundial, las decisiones del entrenador se juzgan especialmente en los partidos que se complican, y Bélgica encontró respuestas cuando estaba al borde de la eliminación.

España, el examen más duro para Rudi García

El partido ante España puede definir el verdadero alcance del ciclo de Rudi García. Hasta ahora, Bélgica respondió, creció durante el torneo y llegó invicta a los cuartos de final. Pero enfrente tendrá a una de las selecciones más sólidas del Mundial.

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España viene de eliminar 1-0 a Portugal y llega con argumentos fuertes para pelear por el título. Además, aparece como favorita en la previa del cruce según varios modelos y pronósticos, aunque Bélgica ya demostró que puede sostener partidos complicados hasta el final.

Para García, el desafío será encontrar el equilibrio justo: competir ante una España de mucha circulación, evitar que el partido se rompa demasiado pronto y aprovechar la pegada belga en los tramos decisivos.

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Qué se juega Rudi García ante España

El cruce contra España no es un partido más para Rudi García. Es la posibilidad de llevar a Bélgica a semifinales del Mundial 2026 y de confirmar que su llegada al banco de los Diablos Rojos logró devolver competitividad en una instancia máxima.

Una victoria lo pondría frente a Francia, su propio país, en semifinales. Ese posible escenario agrega todavía más peso narrativo a la noche de Inglewood.

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Pero antes deberá superar a España. Y ahí se resume todo el valor del partido: para Bélgica, es una oportunidad de volver a meterse entre las grandes potencias del mundo; para Rudi García, la chance de transformar su ciclo en una historia fuerte dentro del Mundial.

Datos clave

Rudi García es el actual entrenador de Bélgica .

es el actual entrenador de . Asumió el cargo en enero de 2025 , tras la salida de Domenico Tedesco .

, tras la salida de . Es francés y tiene recorrido en clubes como Lille, Roma, Marsella, Lyon, Al-Nassr y Napoli .

. Fue campeón de la Ligue 1 2010/11 con Lille.

con Lille. Bélgica enfrenta a España este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Inglewood, por los cuartos de final del Mundial 2026 .

este en el por los cuartos de final del . Si gana, jugará la semifinal contra Francia.