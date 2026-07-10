En qué clubes juegan los futbolistas de Bélgica y cuánto vale la selección en el Mundial 2026

Los Diablos Rojos dejaron atrás la fase de grupos y ahora buscan meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Bélgica llega al cruce contra España por los cuartos de final del Mundial 2026 con un plantel que combina nombres históricos, figuras de Premier League y una nueva camada que ya empieza a tener peso propio. Los Diablos Rojos dejaron atrás la fase de grupos y ahora buscan meterse entre los cuatro mejores del torneo.

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De acuerdo con los valores de mercado de Transfermarkt, la Selección de Bélgica tiene una cotización total estimada de 547,50 millones de euros. Es una cifra que refleja el nivel de sus futbolistas, pero también la mezcla entre referentes de largo recorrido y jugadores jóvenes con presente en clubes importantes de Europa.

ver también Quién es el DT de Bélgica que enfrenta a España en los cuartos de final del Mundial 2026

El futbolista más valioso del plantel belga es Jérémy Doku, extremo del Manchester City, con un valor de mercado de 75 millones de euros. Detrás aparecen nombres como Amadou Onana, Senne Lammens, Matias Fernandez-Pardo, Mike Penders, Youri Tielemans y Charles De Ketelaere.

Cuál es el valor total de la Selección de Bélgica

La Selección de Bélgica tiene un valor total de mercado estimado en 547,50 millones de euros, según Transfermarkt. Esa cifra ubica al equipo belga como uno de los planteles de mayor cotización entre los que siguen con vida en el Mundial 2026.

El dato también ayuda a entender por qué Bélgica sigue siendo un rival de peso. Aunque ya no se presenta con la misma aura de su generación dorada más fuerte, todavía cuenta con futbolistas en clubes de primer nivel y con varios nombres muy valorados en el mercado europeo.

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El caso más claro es Jérémy Doku, tasado en 75 millones de euros. El extremo del Manchester City es el jugador más caro del plantel y una de las principales amenazas ofensivas para España.

Bélgica quiere meterse en semifinales. (Getty Images)

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Los jugadores más valiosos de Bélgica en el Mundial 2026

Los futbolistas de mayor valor de mercado en Bélgica son:

Jérémy Doku — Manchester City — €75 millones

— — Amadou Onana — Aston Villa — €45 millones

— — Senne Lammens — Manchester United — €35 millones

— — Matias Fernandez-Pardo — Lille — €35 millones

— — Youri Tielemans — Aston Villa — €30 millones

— — Charles De Ketelaere — Atalanta — €30 millones

— — Zeno Debast — Sporting CP — €28 millones

— — Mike Penders — Chelsea — €25 millones

— — Nathan Ngoy — Lille — €25 millones

— — Diego Moreira — Strasbourg — €25 millones

La lista muestra una transición clara dentro de Bélgica. Siguen presentes nombres históricos como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel y Thomas Meunier, pero el mayor valor de mercado ya aparece en jugadores más jóvenes o de etapa intermedia.

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En qué clubes juegan los convocados de Bélgica

Estos son los 26 jugadores convocados por Bélgica para el Mundial 2026, con sus clubes y valores de mercado estimados:

Arqueros

Thibaut Courtois — Real Madrid — €15 millones

— — Senne Lammens — Manchester United — €35 millones

— — Mike Penders — Chelsea — €25 millones

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Defensores

Zeno Debast — Sporting CP — €28 millones

— — Arthur Theate — Eintracht Frankfurt — €17 millones

— — Brandon Mechele — Club Brugge — €2,8 millones

— — Maxim De Cuyper — Brighton & Hove Albion — €22 millones

— — Thomas Meunier — sin club — €1,5 millones

— — Koni De Winter — AC Milan — €23 millones

— — Joaquin Seys — Club Brugge — €20 millones

— — Timothy Castagne — Fulham — €8 millones

— — Nathan Ngoy — Lille — €25 millones

Mediocampistas

Axel Witsel — sin club — €1,2 millones

— — Kevin De Bruyne — Napoli — €8 millones

— — Youri Tielemans — Aston Villa — €30 millones

— — Diego Moreira — Strasbourg — €25 millones

— — Hans Vanaken — Club Brugge — €5 millones

— — Alexis Saelemaekers — AC Milan — €20 millones

— — Nicolas Raskin — Rangers — €12 millones

— — Amadou Onana — Aston Villa — €45 millones

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Delanteros

Romelu Lukaku — Napoli — €6 millones

— — Leandro Trossard — Arsenal — €18 millones

— — Jeremy Doku — Manchester City — €75 millones

— — Dodi Lukebakio — Benfica — €15 millones

— — Charles De Ketelaere — Atalanta — €30 millones

— — Matias Fernandez-Pardo — Lille — €35 millones

Bélgica, una selección repartida entre grandes ligas

Una de las características del plantel belga es la presencia de futbolistas en varias ligas fuertes de Europa. Hay jugadores en la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, la liga portuguesa, la liga belga y Escocia.

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La Premier League tiene un peso importante en la estructura del equipo. Allí aparecen Jérémy Doku en Manchester City, Senne Lammens en Manchester United, Mike Penders en Chelsea, Leandro Trossard en Arsenal, Amadou Onana y Youri Tielemans en Aston Villa, Maxim De Cuyper en Brighton y Timothy Castagne en Fulham.

Italia también aporta nombres relevantes, con Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku en Napoli, Charles De Ketelaere en Atalanta, y Koni De Winter y Alexis Saelemaekers en AC Milan.

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