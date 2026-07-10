Cómo llegó Bélgica a los cuartos de final del Mundial 2026: los partidos del rival de España

Bélgica es un rival peligroso para España, sobre todo por su capacidad para resolver partidos en tramos decisivos.

Bélgica será el rival de España en los cuartos de final del Mundial 2026, en un cruce que se jugará este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Inglewood. Los Diablos Rojos llegan a esta instancia después de un recorrido que fue de menor a mayor: empezaron con dos empates en la fase de grupos, pero reaccionaron a tiempo y terminaron metiéndose entre los ocho mejores.

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El equipo belga ganó el Grupo G, dejó en el camino a Senegal en 16avos de final y luego goleó a Estados Unidos en octavos. Esa evolución convierte a Bélgica en un rival peligroso para España, sobre todo por su capacidad para resolver partidos en tramos decisivos.

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El camino de Bélgica hasta los cuartos de final del Mundial 2026

Bélgica comenzó el Mundial 2026 con más dudas que certezas. En su debut igualó 1-1 ante Egipto, en un partido en el que empezó abajo por el gol de Emam Ashour y consiguió el empate por un gol en contra de Mohamed Hany.

Después, volvió a empatar: fue 0-0 contra Irán en el SoFi Stadium. Ese resultado dejó el Grupo G completamente abierto y obligó a Bélgica a ganar en la última fecha para no depender de otros resultados.

Bélgica se destapó en el cierre del Grupo G (Getty Images).

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La reacción llegó ante Nueva Zelanda. Bélgica goleó 5-1, consiguió su primera victoria del torneo y terminó como líder del Grupo G. Ese triunfo cambió el tono de su Mundial: de estar bajo presión pasó a clasificarse como primero de zona.

Todos los partidos de Bélgica en el Mundial 2026

Estos fueron los resultados de Bélgica hasta llegar al cruce contra España:

Bélgica 1-1 Egipto — Fase de grupos.

— Fase de grupos. Bélgica 0-0 Irán — Fase de grupos.

— Fase de grupos. Bélgica 5-1 Nueva Zelanda — Fase de grupos.

— Fase de grupos. Bélgica 3-2 Senegal — 16avos de final.

— 16avos de final. Bélgica 4-1 Estados Unidos — Octavos de final.

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En total, Bélgica llega a los cuartos de final con tres victorias y dos empates. Todavía no perdió en el Mundial 2026 y marcó 13 goles en cinco partidos.

Bélgica ganó el Grupo G después de sufrir

El liderazgo de Bélgica en el Grupo G no fue cómodo desde el inicio. Los dos empates ante Egipto e Irán la dejaron condicionada antes de la última jornada, pero la goleada sobre Nueva Zelanda le permitió cerrar la fase como primera de su zona.

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Los Diablos Rojos fueron de menor a mayor en el Mundial 2026 (Getty Images).

Ese dato es importante para entender su recorrido. El equipo de Rudi Garcia no tuvo un arranque dominante, pero mostró capacidad de respuesta cuando quedó obligada a ganar. Y lo hizo con una goleada que le dio impulso para la fase eliminatoria.

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La remontada ante Senegal que cambió el Mundial de Bélgica

En 16avos de final, Bélgica protagonizó uno de los partidos más dramáticos de su campaña. Perdía 2-0 ante Senegal, pero reaccionó a falta de 10 minutos, llevó el encuentro al tiempo extra y terminó ganando 3-2.

Los belgas lograron una remontada histórica: empataron el partido sobre el cierre y luego lo definieron en la agonía prórroga con un penal convertido por Youri Tielemans.

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Youri Tielemans resccató a Bélgica con su doblete ante Senegal (Getty Images).

Ese partido reforzó una característica del equipo: Bélgica no se cae cuando queda contra las cuerdas. Para España, ese antecedente es una advertencia clara de cara a los cuartos de final.

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Bélgica goleó a Estados Unidos en octavos de final

Ya en octavos, Bélgica firmó su actuación más contundente de la fase eliminatoria: venció 4-1 a Estados Unidos, uno de los anfitriones del certamen, y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026.

Lukaku no es titular, pero ya acumula tres grito de gol en el Mundial 2026 (Getty Images).

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El triunfo ante el seleccionado local confirmó la levantada belga. Después de un comienzo irregular en la fase de grupos, el equipo encadenó dos victorias consecutivas en cruces directos y llegó al duelo contra España con confianza.

Por qué Bélgica es un rival peligroso para España

Bélgica llega al partido ante España con una estadística que obliga a estar atento hasta el final. Los Diablos Rojos marcaron 6 de sus 13 goles en el Mundial 2026 a partir del minuto 85, un dato que explica su capacidad para sostenerse en partido y golpear en los cierres.

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Ese rasgo apareció especialmente ante Senegal, cuando Bélgica encontró respuestas en el tramo final y terminó ganando en el tiempo extra. Para España, el desafío será no relajarse incluso si logra manejar el partido durante muchos minutos.

Datos clave

Bélgica será rival de España en los cuartos de final del Mundial 2026.

será rival de en los cuartos de final del Mundial 2026. Los Diablos Rojos ganaron el Grupo G .

. En fase de grupos empataron con Egipto e Irán , y golearon a Nueva Zelanda .

e , y golearon a . En 16avos eliminaron a Senegal por 3-2 .

por . En octavos vencieron 4-1 a Estados Unidos .

. Bélgica llega invicta: tres victorias y dos empates .

. Marcó 13 goles en cinco partidos.