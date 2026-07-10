¿Por qué no juega Pedri en España vs. Bélgica por los cuartos del Mundial 2026?

Luis de la Fuente sorprendió con la alineación de España para enfrentar a Bélgica: Pedri no será titular y Fabián Ruiz ocupará su lugar en el mediocampo.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium, en Los Angeles, por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador de este cruce se clasificará a semifinales, instancia en la que ya espera Francia tras vencer a Marruecos.

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La gran sorpresa en la previa pasa por la ausencia de Pedri en el once titular de La Roja. El mediocampista del Barcelona venía siendo una de las piezas importantes del equipo de Luis de la Fuente, pero ante Bélgica comenzará en el banco de suplentes.

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¿Por qué no juega Pedri ante Bélgica?

Pedri no juega de entrada ante Bélgica por una decisión técnica de Luis de la Fuente. Hasta el momento, no hay reportes que indiquen que el futbolista tenga una lesión o algún problema físico que le impida estar disponible para el partido.

La determinación llamó la atención porque en la previa se esperaba el regreso de Fabián Ruiz, pero no necesariamente en lugar de Pedri. Incluso, una de las posibilidades era que el sacrificado fuera Dani Olmo. Sin embargo, De la Fuente optó por mantener a Olmo y dejar a su compañero del Barcelona entre los suplentes.

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Así, España formará un mediocampo con Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo, una estructura que busca mayor presencia física y equilibrio ante una Bélgica que viene de golear 4-1 a Estados Unidos. El único cambio respecto al duelo anterior contra Portugal es justamente el ingreso de Fabián por Pedri.

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La alineación española será: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

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¿Puede entrar Pedri en el complemento?

Aunque no será titular, Pedri sigue siendo una de las principales alternativas de España para el segundo tiempo. Si el partido se cierra o La Roja necesita más claridad en la circulación, el mediocampista del Barcelona puede convertirse en una carta clave desde el banco.