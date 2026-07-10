Si Bélgica le gana a España: contra quién juega en semifinales del Mundial 2026

Bélgica se juega ante España mucho más que un partido de cuartos de final del Mundial 2026. Si ganan, los Diablos Rojos avanzarán a semifinales y se enfrentarán con Francia, que ya dejó en el camino a Marruecos.
El equipo belga llega a este cruce con la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores del torneo y sostener una campaña de enorme impacto. El duelo contra la Roja se disputará este viernes 10 de julio, en el SoFi Stadium de Inglewood.
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Francia, el rival de Bélgica si le gana a España
Si Bélgica le gana a España, jugará contra Francia en las semifinales del Mundial 2026.
El escenario dejaría un cruce europeo de altísima tensión. Les Bleus ya aseguraron su lugar tras vencer a Marruecos, mientras que Bélgica necesita superar a España para instalarse en la antesala de la final.
Cuándo y dónde jugaría Bélgica las semifinales del Mundial 2026
En caso de eliminar a España, Bélgica disputaría la semifinal contra Francia el martes 14 de julio, en el AT&T Stadium de Dallas.
El partido está programado para las 1:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 2:00 p.m. de Panamá.
De ese encuentro saldrá uno de los finalistas del Mundial 2026.
La Francia de Mbappé espera rival en semifinales. (Getty Images)
Datos clave
- Bélgica enfrenta a España por los cuartos de final del Mundial 2026.
- El ganador jugará contra Francia en semifinales.
- Francia ya eliminó 2-0 a Marruecos.
- La semifinal se jugaría el martes 14 de julio en Dallas.
- El ganador de esa semifinal avanzará a la final del Mundial 2026.