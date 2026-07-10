¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Bélgica vs. España por los cuartos del Mundial 2026?

Romelu Lukaku no será titular en el cruce entre Bélgica y España. En lugar de su máximo goleador histórico, los belgas tendrán a Charles De Ketelaere como referencia ofensiva.

España y Bélgica vuelven a verse las caras este viernes 10 de julio en el Estadio Los Angeles, en California, por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador de este duelo eliminatorio avanzará a semifinales, donde ya espera Francia.

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Una de las grandes sorpresas en el once de los Diablos Rojos pasa por la ausencia de Romelu Lukaku. El delantero del Napoli, máximo goleador histórico de la selección, no aparece entre los titulares para enfrentar a España.

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La decisión de Rudi García con Lukaku

Lukaku no juega de entrada por una decisión técnica de Rudi García. El antecedente más cercano ya marcaba esa tendencia. Ante Estados Unidos, el potente número 9 tampoco fue titular por una decisión táctica con componente preventivo, relacionada con una ligera molestia muscular que no representaba una complicación de largo plazo.

Lukaku no es titular en Bélgica, pero aún así se las arregló para marcar 3 goles en lo que va del Mundial 2026 (Getty Images).

En la previa del duelo contra España, el propio Lukaku reconoció que mantuvo conversaciones con Rudi García para definir su papel dentro del equipo, dejando claro que piensa primero en lo que necesita Bélgica y después en su situación personal.

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Charles De Ketelaere, el elegido en ataque

El lugar de Lukaku será ocupado por Charles De Ketelaere, quien le ofrece a Bélgica mayor movilidad, presión y recorrido para atacar a una España que suele dominar la pelota.

Además, el atacante del Atalanta viene de marcar un doblete en la goleada a los norteamericanos. La idea de Rudi García es tener un delantero más dinámico desde el inicio y guardar a Lukaku para el tramo final.

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Charles De Ketelaere se destapó ante los anfitriones (Getty Images).

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Aunque no será titular, Lukaku sigue siendo una alternativa casi obligada para Bélgica. Si el partido se cierra, si España se adelanta en el marcador o si los Diablos Rojos necesitan atacar con centros y juego directo, el histórico goleador puede aparecer como una opción determinante desde el banco.