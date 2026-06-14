¿Por qué no juega Wataru Endo en el debut de Japón vs. Países Bajos por el Mundial 2026?

Endo se perdió a último momento el que iba a ser su tercer Mundial con la Selección de Japón. Este es el motivo.

Las selecciones de Japón y Países Bajos se preparan para disputar uno de los partidos más atractivos no solo de este domingo 14 de junio, sino de toda la primera fase del Mundial 2026. Tendrá lugar en el T&T Stadium de Arlington, Texas, y dará inicio a la actividad en el Grupo F.

En la entesala del partido surge una duda a partir de la alineación oficial que parará el entrenador Hajime Moriyasu: a qué se debe la ausencia de varias figuras del combinado nipón, como Kaouru Mitoma (Brightom) o Wataru Endo (Liverpool), que es quien nos convoca en esta casión.

El XI de Japón para su debut mundialisa. (Foto: JFA)

¿Por qué no juega Endo vs. Países Bajos?

Japón no podrá contar con el mediocampista de 33 años no solo en este partido, sino a lo largo de toda la Copa del Mundo, debido a un esguince en su tobillo izquierdo sufrido con Liverpool en febrero, por el cual debió someterse a una cirugía.

Si bien llegó a sumar algunos minutos contra Islandia en el partido despedida de los japoneses de su afición antes de viajar a territorio norteamericano, que terminó en triunfo 1-0, Moriyasu decidió bajarlo del avión: “Conversamos sobre que a lo largo del Mundial podría resultarle difícil rendir durante los 90 minutos. Y por eso, teniendo en cuenta su condición física, tomé la decisión. Me basé en si podía rendir o no”, explicó el DT.

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Su lugar en la nómina fue ocupado por Shuto Machino, de Borussia Mönchengladbach. Y Liverpool dio a conocer que Endo, mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, se retiraba de la selección nacional después de este triste episodio.

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