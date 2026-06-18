¿Quién es el árbitro de Canadá vs. Qatar en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Cristián Garay

El árbitro chileno Cristián Garay, con experiencia en la elite sudamericana, dirigirá el partido de Canadá vs. Qatar por el Grupo B del Mundial 2026.

Cristián Garay será el árbitro principal del partido Canadá-Qatar, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 que se juega este jueves 18 de junio en el BC Place de Vancouver.

La designación marca su debut como juez principal en una Copa del Mundo absoluta y el regreso de un árbitro central chileno a la cita máxima después de 12 años. El último antecedente había sido Enrique Osses en Brasil 2014.

Quién es Cristián Garay, el árbitro de Canadá vs. Qatar

Cristián Marcelo Garay Reyes es un árbitro chileno nacido en Macul, Santiago. Tiene 37 años y es internacional FIFA desde 2019.

Su carrera en la máxima categoría chilena se consolidó en los últimos años, especialmente a partir de sus designaciones en partidos de la Primera División, la Copa Chile, la Supercopa de Chile y encuentros de alta tensión del torneo local.

También ya acumuló experiencia en los principales torneos de clubes de Sudamérica. En su recorrido aparecen partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, dos competencias que suelen funcionar como filtro para los árbitros de la región.

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Copa América, Eliminatorias y torneos juveniles

Además de los torneos de clubes, Garay tuvo presencia en competencias de selecciones. Fue parte del arbitraje de la Copa América 2024 y dirigió partidos de Eliminatorias Sudamericanas, uno de los escenarios más exigentes para cualquier árbitro de la región por el nivel de los equipos, la presión de los puntos y el clima de los partidos.

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Su recorrido incluye, además, torneos juveniles como el Sudamericano Sub-20 y el Sudamericano Sub-17, instancias habituales para árbitros que empiezan a ganar experiencia internacional dentro de Conmebol.

Finales y partidos de peso en Chile

A nivel local, Garay también tiene antecedentes relevantes. Fue árbitro de la final de la Copa Chile 2023, en la que Colo-Colo venció 3-1 a Magallanes.

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También dirigió la Liguilla de Promoción de la Primera B 2024, en el partido entre Deportes Limache y Rangers de Talca.

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En el fútbol chileno, además, fue designado para clásicos y partidos de alta exposición. Entre ellos aparece el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, uno de los encuentros más sensibles del calendario local.

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Experiencia fuera de Chile

Antes del Mundial, Garay también sumó experiencia fuera del fútbol chileno y sudamericano. En 2026 tuvo designaciones en ligas del exterior, incluida la Saudi Pro League y la UAE Pro League.

Ese tipo de partidos amplió su rodaje internacional y le permitió dirigir en contextos distintos al sudamericano, con futbolistas extranjeros, ritmos diferentes y mayor variedad de estilos.

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La preparación física para el Mundial

Garay llegó al Mundial después de atravesar el proceso de preparación arbitral de FIFA. En la etapa previa al torneo participó de un seminario en Río de Janeiro, donde los árbitros fueron evaluados física y técnicamente.

Entre las pruebas más exigentes aparecían pasadas de velocidad de 40 metros por debajo de 5,8 segundos, un requisito que muestra el nivel físico que FIFA exige para dirigir en una Copa del Mundo.

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El cuerpo arbitral de Canadá vs. Qatar

Árbitro principal: Cristián Garay

Cristián Garay Asistente 1: José Francisco Retamal Silva

José Francisco Retamal Silva Asistente 2: Miguel Rocha

Miguel Rocha Cuarto oficial: Kevin Ortega Pimentel

Kevin Ortega Pimentel VAR: Juan Lara

Juan Lara Asistente de reserva: Michael Orue