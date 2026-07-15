Argentina e Inglaterra definirán al segundo finalista del Mundial 2026 en uno de los estadios más modernos de Estados Unidos.
El partido se disputará en el Atlanta Stadium, denominación que utiliza la FIFA para el Mercedes-Benz Stadium. Allí España conocerá al rival que enfrentará por el título.
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¿En qué estadio juegan Argentina e Inglaterra?
La semifinal tendrá como escenario el Atlanta Stadium, ubicado en Atlanta, estado de Georgia.
El recinto fue inaugurado en 2017 y es utilizado habitualmente por los Atlanta Falcons de la NFL y Atlanta United de la MLS. Tiene una capacidad cercana a los 71.000 espectadores, aunque puede ampliarse de acuerdo con la configuración del evento.
Cómo es el Atlanta Stadium
Una de sus características más reconocibles es el techo retráctil, formado por ocho paneles que se abren y cierran mediante un diseño similar al obturador de una cámara.
El estadio también posee una pantalla circular de 360 grados instalada sobre el campo, además de un sistema de climatización que permite disputar los partidos bajo condiciones controladas.
El techo permaneció cerrado durante buena parte del Mundial para reducir el impacto del calor y de la humedad de Atlanta.
El Atlanta Stadium alberga Inglaterra vs. Argentina. (Getty Images)
Por qué se llama Atlanta Stadium durante el Mundial
Fuera de las competiciones organizadas por la FIFA, el recinto se llama Mercedes-Benz Stadium.
La FIFA retira temporalmente las denominaciones comerciales de los estadios para evitar la exposición de empresas que no forman parte de los patrocinadores oficiales. Por ese motivo, durante el torneo aparece identificado como Atlanta Stadium.
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Todos los partidos jugados en el Atlanta Stadium durante el Mundial 2026
El estadio fue elegido para recibir ocho encuentros:
Fase de grupos
- España 0-0 Cabo Verde.
- República Checa 1-1 Sudáfrica.
- España 4-0 Arabia Saudita.
- Marruecos 4-2 Haití.
- República Democrática del Congo 3-1 Uzbekistán.
Dieciseisavos de final
- Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo.
Octavos de final
- Argentina 3-2 Egipto.
Semifinal
- Inglaterra vs. Argentina.
El Atlanta Stadium recibió cinco partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos, uno de octavos y la segunda semifinal.
Argentina e Inglaterra ya ganaron en Atlanta
Los dos semifinalistas conocen el estadio y consiguieron allí una victoria durante las rondas eliminatorias.
Inglaterra eliminó 2-1 a República Democrática del Congo en dieciseisavos, mientras que Argentina venció 3-2 a Egipto en octavos de final.
Datos del partido
- Partido: Argentina vs. Inglaterra.
- Instancia: semifinales.
- Fecha: miércoles 15 de julio.
- Estadio: Atlanta Stadium.
- Ciudad: Atlanta, Georgia.
- Capacidad habitual: 71.000 personas.