¿Quién es el árbitro de Argentina vs. España en la final del Mundial 2026?

Ya quedó definido el árbitro de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. Estos son sus antecedentes.

El esloveno Slavko Vinčić es el árbitro de la final entre Argentina y España por el Mundial 2026. Será el encargado de impartir justicia en el partido que se disputa este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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Vinčić, de 46 años, se convertirá en el primer árbitro de Eslovenia que dirige una final de la Copa del Mundo.

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Quién es Slavko Vinčić, árbitro de Argentina vs. España

Slavko Vinčić nació en Maribor, Eslovenia, y es árbitro internacional desde 2010. Su designación para Argentina vs. España representa el punto más importante de una carrera que ya incluye finales de las principales competiciones europeas.

Entre sus antecedentes más destacados aparecen:

Final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

Final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Eurocopas de 2020 y 2024.

Semifinal de la Eurocopa 2024 entre España y Francia.

Mundial de Qatar 2022.

Mundial de Clubes 2025.

Qué partidos dirigió en el Mundial 2026

La final será su cuarto encuentro en esta Copa del Mundo. Antes estuvo a cargo de:

Brasil vs. Marruecos , por la fase de grupos.

, por la fase de grupos. Jordania vs. Argelia , por la fase de grupos.

, por la fase de grupos. México vs. Ecuador, por los dieciseisavos de final.

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La Comisión de Árbitros de la FIFA, encabezada por Pierluigi Collina, explicó que el rendimiento mostrado durante el campeonato fue uno de los factores centrales para elegirlo.

La terna arbitral de Argentina vs. España

Vinčić estará acompañado por dos asistentes de su mismo país:

Árbitro principal: Slavko Vinčić, de Eslovenia.

Slavko Vinčić, de Eslovenia. Asistente 1: Tomaž Klančnik, de Eslovenia.

Tomaž Klančnik, de Eslovenia. Asistente 2: Andraž Kovačič, de Eslovenia.

Andraž Kovačič, de Eslovenia. Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh, de Jordania.

Adham Makhadmeh, de Jordania. Asistente suplente: Mohammad Al-Kalaf, de Jordania.

Mohammad Al-Kalaf, de Jordania. VAR: Bastian Dankert, de Alemania.

Bastian Dankert, de Alemania. AVAR: Nicolás Gallo, de Colombia.

Nicolás Gallo, de Colombia. Soporte VAR: Khamis Al Marri, de Qatar.

Khamis Al Marri, de Qatar. VAR suplente: Tatiana Guzmán, de Nicaragua.

Tatiana Guzmán, de Nicaragua. Asistente del VAR suplente: Guillermo Pacheco, de México.

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Klančnik y Kovačič llevan varios años trabajando junto a Vinčić y también lo acompañaron en sus principales designaciones europeas.

El antecedente de Vinčić con España

Vinčić dirigió la semifinal de la Eurocopa 2024 en la que España venció a Francia. La Roja terminó conquistando aquel campeonato después de imponerse a Inglaterra en la final.

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También arbitró la final de la Champions de ese mismo año, ganada por el Real Madrid ante Borussia Dortmund.

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Cuándo se juega Argentina vs. España

Argentina y España juegan el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El encuentro comenzará a:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

Panamá. 3:00 p. m.: Nueva York y Nueva Jersey.

Nueva York y Nueva Jersey. 4:00 p. m.: Argentina.

Argentina. 9:00 p. m.: España.