Inglaterra vs. Noruega: qué jugadores podrían perderse la semifinal del Mundial 2026 por acumulación de amarillas

Deben jugar pensando en la tarjeta amarilla que ya tienen de los partidos anteriores, una más y se pierden las semifinales.

Inglaterra y Noruega se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026 con un lugar en semifinales en juego. Pero el partido también tiene un condimento disciplinario importante: varios futbolistas llegan apercibidos y podrían perderse la siguiente ronda si reciben una nueva tarjeta amarilla.

Publicidad

El riesgo es mucho mayor para Inglaterra, que cuenta con cuatro jugadores al límite: Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guehi y Nico O’Reilly. En Noruega, el único futbolista condicionado es Antonio Nusa. Si alguno de ellos es amonestado y su selección avanza, no podrá disputar la semifinal contra el ganador de Argentina vs. Suiza.

ver también En qué clubes juegan los futbolistas de Noruega y cuánto vale la selección que enfrenta a Inglaterra en el Mundial 2026

Qué jugadores de Inglaterra llegan con amarilla ante Noruega

Inglaterra llega al cruce contra Noruega con cuatro futbolistas apercibidos. Los jugadores que deberán cuidarse en los cuartos de final son:

Jude Bellingham

Declan Rice

Marc Guehi

Nico O’Reilly

La situación es especialmente sensible para el equipo de Thomas Tuchel porque varios de los nombres condicionados son piezas importantes. Bellingham y Rice tienen peso directo en el mediocampo, mientras que Guehi y O’Reilly aparecen como opciones relevantes en la estructura defensiva.

Publicidad

Si alguno de ellos recibe una amarilla ante Noruega e Inglaterra clasifica a semifinales, quedará suspendido para el siguiente partido.

Qué jugador de Noruega llega con amarilla ante Inglaterra

Noruega tiene solo un futbolista al límite por acumulación de amarillas:

Antonio Nusa

Publicidad

El extremo noruego deberá jugar condicionado si tiene minutos ante Inglaterra. Una nueva tarjeta amarilla lo dejaría afuera de la semifinal, siempre que Noruega consiga avanzar.

El dato no es menor para el equipo de Ståle Solbakken. Nusa es una de las piezas ofensivas más desequilibrantes de Noruega y forma parte de una generación que llegó al Mundial con nombres de alto impacto como Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Publicidad

Por qué podrían perderse la semifinal del Mundial 2026

El reglamento disciplinario establece que los futbolistas que acumulen una segunda tarjeta amarilla durante la fase eliminatoria deben cumplir una fecha de suspensión. Por eso, los jugadores que ya llegan apercibidos a los cuartos de final corren el riesgo de perderse la semifinal si son amonestados y su selección avanza.

Las amarillas se limpian después de los cuartos de final, pero eso no evita una suspensión si el jugador recibe una nueva tarjeta en esta instancia. Es decir: si un futbolista llega al límite, es amonestado en cuartos y su equipo gana, no podrá jugar la semifinal.

Publicidad

ver también Quién es el DT de Noruega que enfrenta a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

Qué otros jugadores están al límite en la otra llave

En la misma parte del cuadro, también hay futbolistas condicionados en el cruce entre Argentina y Suiza. Los jugadores que llegan con amarilla son:

Argentina: Gonzalo Montiel.

Gonzalo Montiel. Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim

Publicidad

Datos clave