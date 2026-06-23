Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde contra Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026

Una victoria le daría tranquilidad desde lo anímico. Después de un debut irregular, sumar de a tres ante Uzbekistán permitiría recuperar confianza.

Portugal juega este martes un partido clave ante Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Después del empate 1-1 contra RD Congo en el debut, el equipo de Roberto Martínez necesita una victoria para acomodarse en la tabla y evitar llegar con demasiada presión al cierre de la fase de grupos.

El encuentro se disputará en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium, una sede conocida para los portugueses: allí ya jugaron su primer partido del torneo. El foco volverá a estar puesto en Cristiano Ronaldo, que todavía no marcó en esta Copa del Mundo y buscará tener más peso ante un rival que llega golpeado.

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Uzbekistán, por su parte, viene de perder 3-1 ante Colombia en su debut mundialista. El seleccionado asiático todavía no tiene puntos, aunque ya dejó un dato histórico: marcó su primer gol en una Copa del Mundo.

Qué pasa si Portugal le gana a Uzbekistán

Si Portugal le gana a Uzbekistán, llegará a 4 puntos y quedará muy bien perfilado en el Grupo K.

La victoria no le dará la clasificación matemática, porque todavía deberá jugarse la última fecha y también falta el otro partido de la segunda jornada entre Colombia y RD Congo. Sin embargo, sí le permitirá tomar una ventaja importante sobre Uzbekistán y llegar al cierre dependiendo de sí mismo.

Con un triunfo, Portugal dejará a Uzbekistán con 0 puntos y prácticamente sin margen. El equipo asiático todavía podría tener alguna opción matemática, pero quedaría obligado a ganarle a RD Congo en la última fecha y a esperar otros resultados.

Para Portugal, en cambio, ganar sería una respuesta necesaria después del empate ante RD Congo. Con 4 unidades, el equipo europeo llegaría al partido contra Colombia con buenas chances de pelear por uno de los dos primeros lugares del grupo.

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Además, una victoria le daría tranquilidad desde lo anímico. Después de un debut irregular, sumar de a tres ante Uzbekistán permitiría recuperar confianza y reducir la presión antes de enfrentar a Colombia.

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Qué pasa si Portugal empata contra Uzbekistán

Si Portugal empata contra Uzbekistán, quedará con 2 puntos después de dos partidos. No será un resultado definitivo, pero sí lo dejará en una situación incómoda de cara a la última fecha.

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En ese escenario, Uzbekistán sumará su primer punto y seguirá con vida, aunque todavía muy condicionado. Portugal, en cambio, llegará al cierre contra Colombia con la obligación de buscar un buen resultado.

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El empate sería una oportunidad perdida para el equipo portugués. Después del 1-1 ante RD Congo, no ganarle a Uzbekistán significaría llegar a la tercera jornada sin haber podido imponerse en sus dos primeros partidos del Mundial.

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Con 2 puntos, Portugal podría seguir peleando por el segundo lugar o por avanzar como uno de los mejores terceros, pero dependería mucho más de lo que ocurra entre Colombia y RD Congo y de los criterios de desempate.

Qué pasa si Portugal pierde contra Uzbekistán

Si Portugal pierde contra Uzbekistán, quedará muy complicado en el Grupo K. El equipo europeo seguirá con 1 punto, mientras que el seleccionado asiático subirá a 3 y se meterá de lleno en la pelea por la clasificación.

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La derrota no eliminará matemáticamente a Portugal, pero sí lo dejará sin margen de error. En la última fecha, el equipo de Roberto Martínez deberá enfrentar a Colombia, uno de los rivales más fuertes del grupo, con la necesidad de sumar de a tres para sostener opciones claras.

En ese escenario, Portugal ya no dependerá completamente de sí mismo en todas las combinaciones. También deberá mirar el resultado de Colombia vs. RD Congo y luego lo que ocurra entre RD Congo y Uzbekistán en el cierre.

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Para Uzbekistán, en cambio, una victoria sería histórica. Después de perder en su debut ante Colombia, vencer a Portugal le permitiría pasar de estar último a llegar con chances reales a la última fecha.

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Tabla de posiciones del Grupo K antes de Portugal vs. Uzbekistán

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Cómo se juega la última fecha del Grupo K

La tercera fecha del Grupo K se disputará el sábado 27 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

Colombia vs. Portugal

RD Congo vs. Uzbekistán

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En resumen

Si Portugal gana, llegará a 4 puntos y quedará bien perfilado para avanzar a los 16avos de final, aunque todavía no tendrá la clasificación matemática.

Si Portugal empata, quedará con 2 puntos y llegará a la última fecha contra Colombia con menos margen y pendiente de otros resultados.

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Si Portugal pierde, seguirá con 1 punto, Uzbekistán subirá a 3 y el equipo portugués quedará obligado a reaccionar en el cierre del Grupo K.