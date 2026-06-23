¿Por qué no juega Adalberto Carrasquilla hoy en Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026?

Adalberto “Coco” Carrasquilla no estará disponible para Panamá en el partido ante Croacia por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Panamá enfrenta a Croacia en Toronto por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un partido clave para sus aspiraciones de seguir con vida en el torneo. Después de la derrota 1-0 ante Ghana en el debut, la Marea Roja necesita sumar para no quedar contra las cuerdas.

Sin embargo, Thomas Christiansen confirmó una mala noticia en la previa: Adalberto “Coco” Carrasquilla no estará disponible. El mediocampista de Pumas, una de las figuras más importantes del equipo, volvió a quedar descartado de cara al duelo ante los balcánicos.

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Por qué no juega Carrasquilla

Carrasquilla no juega ante Croacia porque todavía no se recupera de una lesión muscular en el aductor izquierdo. Ya se había perdido el debut contra Ghana y tampoco estará disponible para el segundo partido del Grupo L.

La dolencia viene desde la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, disputada el 24 de mayo. Aunque entró en la convocatoria mundialista y en los últimos días había esperanzas de recuperarlo, el cuerpo técnico finalmente debió descartarlo.

Carrasquilla se lesionó hace un mes y todavía no logra recuperarse (Getty Images).

Thomas Christiansen confirmó la baja antes del partido y reconoció que se trata de una ausencia sensible para Panamá: “Es una pena no tener a ‘Coco’ con nosotros para el partido importante ante Croacia, pero hemos mostrado que el grupo está listo para competir y cada uno puede entrar al partido y aportar lo que se necesita en un Mundial”, sentenció el DT.

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¿Cómo suplir su ausencia?

La ausencia de Carrasquilla obliga a Panamá a rearmar la zona media sin su principal organizador. Sin el “Coco”, Christiansen deberá apoyarse en un mediocampo más colectivo para competir ante una Croacia que también llega necesitada después de perder contra Inglaterra.

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Panamá pierde a su jugador más influyente en la mitad de la cancha, pero mantiene la obligación de sostener intensidad, orden y precisión en un partido decisivo.