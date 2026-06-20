Qué pasa si Japón gana, empata o pierde ante Túnez por el Grupo F del Mundial 2026

Japón buscará un resultado positivo ante Túnez para no complicarse en el Mundial 2026.

Japón juega en el último turno de esta jornada un partido clave en el Grupo F del Mundial 2026. El equipo asiático enfrentará a Túnez por la segunda fecha, en un cruce que puede dejarlo muy bien perfilado para los 16avos de final o complicarlo antes del cierre de la zona.

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El partido se disputará en el Monterrey Stadium, nombre FIFA del Estadio BBVA. Japón llega con 1 punto después de empatar 2-2 con Países Bajos en su debut, mientras que Túnez no suma unidades tras perder 5-1 ante Suecia.

El contexto del grupo cambió después de la goleada de Países Bajos por 5-1 ante Suecia. Con ese resultado, los neerlandeses quedaron líderes con 4 puntos, Suecia se mantuvo con 3, Japón aparece con 1 y Túnez cierra sin puntos en el Mundial.

Qué pasa si Japón le gana a Túnez

Si Japón vence a Túnez, llegará a 4 puntos y alcanzará a Países Bajos en lo más alto del Grupo F. Además, superará a Suecia, que tiene 3 unidades, y dejará a Túnez sin puntos después de dos partidos.

La victoria no le dará la clasificación matemática. La explicación está en el calendario: en la última fecha Japón enfrentará a Suecia y Países Bajos jugará contra Túnez. Todavía podría darse un escenario en el que varios equipos terminen con 4 puntos o más, por lo que la definición de los dos primeros lugares quedaría abierta hasta el cierre.

De todos modos, el triunfo dejaría a Japón muy cerca de los 16avos de final. Con 4 puntos, el equipo asiático llegaría a la última fecha dependiendo de sí mismo para terminar entre los dos primeros.

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Además, una victoria ante Túnez le permitiría encarar el cruce contra Suecia con margen. Un empate en la última jornada le alcanzaría para clasificarse a la siguiente ronda.

Qué pasa si Japón empata contra Túnez

Si Japón empata, quedará con 2 puntos después de dos partidos. Seguiría con vida, pero no tendría margen para especular en la última fecha.

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El empate dejaría a Países Bajos como líder con 4 puntos, Suecia segunda con 3, Japón con 2 y Túnez con 1. En ese escenario, el seleccionado japonés quedaría obligado a ganarle a Suecia en la tercera jornada para asegurarse al menos el segundo puesto.

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Para Japón no sería una eliminación ni un resultado definitivo, pero sí una oportunidad perdida. Después del empate ante Países Bajos, sumar solo un punto contra Túnez lo dejaría con la clasificación directa pendiente de una final ante Suecia.

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Qué pasa si Japón pierde contra Túnez

Si Japón pierde, quedará con 1 punto y Túnez subirá a 3. En ese caso, el Grupo F se apretará mucho más y Japón llegará a la última fecha bajo presión máxima.

La derrota no eliminaría matemáticamente a Japón, pero sí lo dejaría sin margen de error. Para seguir con chances claras, necesitaría ganarle a Suecia en la última jornada y mirar también lo que ocurra entre Túnez y Países Bajos.

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Con una caída ante Túnez, Japón podría llegar a 4 puntos como máximo. Esa cifra podría servirle para pelear el segundo puesto o para meterse como uno de los mejores terceros, pero ya no dependería únicamente de su propio resultado en todos los escenarios.

Para Túnez, en cambio, una victoria cambiaría por completo el panorama. Después de haber empezado con una dura derrota ante Suecia, quedaría con 3 puntos y se jugaría la clasificación en la última fecha contra Países Bajos.

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Cómo está el Grupo F antes de Túnez vs. Japón

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Cómo se juega la última fecha del Grupo F

La tercera fecha del Grupo F se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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