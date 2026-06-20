Dónde juegan Túnez vs. Japón en el Mundial 2026: estadio, capacidad, ciudad y pronóstico del clima

El partido de Túnez ante Japón se desarrollará en uno de los mejores estadios de México.

Túnez y Japón se enfrentan este sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 en una de las sedes mexicanas del torneo: el Estadio Monterrey.

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Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es conocido como Estadio BBVA, casa de Rayados de Monterrey. Durante el Mundial, FIFA lo identifica con una denominación neutral: Estadio Monterrey.

El partido tendrá un contexto especial. Japón llega con 1 punto después de empatar 2-2 ante Países Bajos, mientras que Túnez aparece sin unidades tras la dura derrota 5-1 frente a Suecia. Además, el equipo africano estrenará técnico: Hervé Renard asumió de urgencia después del despido de Sabri Lamouchi.

Dónde juegan Túnez vs. Japón

El partido entre Túnez y Japón se jugará en Guadalupe, municipio del estado de Nuevo León, dentro del área metropolitana de Monterrey, México.

Aunque la sede mundialista aparece como Estadio Monterrey, el estadio no está ubicado exactamente en el centro de la ciudad de Monterrey, sino en Guadalupe, una zona muy vinculada al fútbol regiomontano y al club Rayados.

El recinto se encuentra cerca del Cerro de la Silla, uno de los símbolos naturales más reconocibles de Nuevo León. Esa imagen forma parte de la identidad visual del estadio y lo convierte en una de las sedes más llamativas del Mundial.

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El Estadio BBVA, una sede moderna y futbolera

El Estadio BBVA fue inaugurado en 2015 y es uno de los estadios más modernos de México. A diferencia de varias sedes estadounidenses del Mundial, pensadas originalmente para fútbol americano, el recinto regiomontano fue diseñado específicamente para fútbol.

Esa característica le da un perfil distinto: tribunas más cercanas al campo, buena visibilidad y una atmósfera más compacta para el público.

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El estadio es conocido también como el Gigante de Acero, un apodo ligado a su estructura metálica y a la identidad industrial de Monterrey. Su diseño, además, permite que el Cerro de la Silla aparezca como telón de fondo en distintos puntos del recinto.

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Capacidad del Estadio Monterrey para el Mundial 2026

La capacidad del Estadio Monterrey para el Mundial 2026 se ubica cerca de los 53.500 espectadores.

No es una de las sedes más grandes del torneo, pero sí una de las más futboleras. Su tamaño y su diseño pueden generar un ambiente fuerte, especialmente en un partido con dos selecciones que necesitan puntos por motivos distintos.

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Para Japón, el escenario puede ser una oportunidad de confirmar lo bueno que mostró ante Países Bajos. Para Túnez, el estadio será el primer punto de prueba de la era de emergencia de Hervé Renard.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en Estadio Monterrey

El Estadio Monterrey tendrá cuatro partidos durante el Mundial 2026: tres de fase de grupos y uno de 16avos de final.

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Entre los encuentros programados en esta sede aparecen:

Suecia 5-1 Túnez — 14 de junio, Grupo F

— 14 de junio, Grupo F Túnez vs. Japón — 20 de junio, Grupo F

— 20 de junio, Grupo F Sudáfrica vs. Corea del Sur — 24 de junio, Grupo A

— 24 de junio, Grupo A 16avos de final — 29 de junio

Cómo estará el clima para Túnez vs. Japón

El partido se jugará por la noche en Guadalupe y el clima aparece como un factor a seguir. Para la franja del encuentro se esperan temperaturas cercanas a los 25°C, con cielo mayormente nublado y posibilidad de chubascos antes o después del partido.

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El estadio es abierto, por lo que las condiciones climáticas pueden sentirse directamente en el campo. Aun así, no aparece un escenario de calor extremo como el que puede darse durante el día en Monterrey.

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La temperatura nocturna debería permitir un partido de buen ritmo. El factor principal puede estar más en la humedad, el estado del campo y la respuesta física de dos equipos que llegan con necesidades diferentes.

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Datos de Túnez vs. Japón