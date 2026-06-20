Qué pasa si Ecuador gana, empata o pierde contra Curazao por el Grupo E del Mundial 2026

La selección ecuatoriana llega con la obligación de sacar un triunfo para tener altas aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Ecuador juega este sábado un partido clave por el Grupo E del Mundial 2026. La Tri enfrentará a Curazao en la segunda fecha, en un cruce directo entre dos selecciones que todavía no sumaron puntos y que necesitan reaccionar para seguir con vida.

El partido se disputará en el Arrowhead Stadium, de Kansas City. Ecuador llega después de perder 1-0 ante Costa de Marfil en su debut, mientras que Curazao viene de caer 7-1 contra Alemania.

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El panorama del grupo quedó más marcado después del triunfo de Alemania por 2-1 ante Costa de Marfil. Con ese resultado, la Mannschaft quedó líder con 6 puntos, Costa de Marfil se mantuvo con 3, y Ecuador y Curazao siguen sin unidades.

Para Ecuador, el partido tiene una importancia especial: si pierde, quedará eliminado del Mundial 2026. En cambio, si gana o empata, llegará a la última fecha con chances, aunque en escenarios muy diferentes.

Qué pasa si Ecuador le gana a Curazao

Si Ecuador vence a Curazao, llegará a 3 puntos y se meterá de lleno en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

La victoria lo mantiene con vida y con una última fecha decisiva contra Alemania. Además, dejará a Curazao sin puntos después de dos partidos, aunque los caribeños todavía no quedarán eliminados de manera automática.

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Con un triunfo, Ecuador alcanzará la línea de Costa de Marfil, que tiene 3 unidades. La diferencia es que los africanos ya le ganaron a la Tri en el debut, por lo que ese antecedente puede pesar si ambos terminan igualados en puntos.

Por eso, aunque ganar es indispensable para cambiar el panorama, Ecuador todavía necesitará sumar en la última fecha o esperar una combinación favorable en el cruce entre Curazao y Costa de Marfil.

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Qué pasa si Ecuador empata contra Curazao

Si Ecuador empata, quedará con 1 punto después de dos partidos. Seguirá con vida, pero muy comprometido de cara al cierre del grupo.

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El empate dejaría a Alemania con 6 puntos, Costa de Marfil con 3, Ecuador con 1 y Curazao con 1. En ese escenario, el equipo de Sebastián Beccacece ya no podría alcanzar a Alemania y quedaría obligada a ganarle a la Mannschaft en la última fecha para tener chances de clasificación.

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Incluso con una victoria ante Alemania, Ecuador llegaría como máximo a 4 puntos. Esa cifra podría servirle para pelear el segundo puesto o para meterse como uno de los mejores terceros, pero dependería de lo que ocurra entre Curazao y Costa de Marfil.

Si Costa de Marfil no pierde en la última jornada, Ecuador ya no podría superarlo. Por eso, un empate contra Curazao mantiene abierta la puerta, pero deja a la Tri obligada a una combinación muy exigente.

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Qué pasa si Ecuador pierde contra Curazao

Si Ecuador pierde ante Curazao, quedará eliminado del Mundial 2026. La Tri seguirá con 0 puntos después de dos partidos y solo podrá llegar a 3 unidades en la última fecha, cuando enfrente a Alemania.

El problema está en el calendario y en los cruces directos. Si Curazao le gana a Ecuador, subirá a 3 puntos y en la última jornada jugará contra Costa de Marfil, que también tiene 3.

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Eso significa que, pase lo que pase en ese partido, Ecuador ya no tendrá camino para meterse entre los dos primeros del grupo.

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Si Curazao y Costa de Marfil empatan, ambos llegarán a 4 puntos. Ecuador, incluso ganándole a Alemania, solo podrá llegar a 3.

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Si hay un ganador entre Curazao y Costa de Marfil, ese equipo superará los 3 puntos y el perdedor quedará con 3. En ese caso, Ecuador podría igualar al perdedor si vence a Alemania, pero quedaría abajo por desempate olímpico.

La clave es que Ecuador ya perdió 1-0 ante Costa de Marfil. Si también pierde contra Curazao, quedará abajo en los cruces directos ante los dos rivales que pelean por la clasificación detrás de Alemania.

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Tabla de posiciones del Grupo E

Cómo se juega la última fecha del Grupo E

La tercera fecha del Grupo E se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

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Ecuador vs. Alemania

Curazao vs. Costa de Marfil

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En resumen

Si Ecuador gana, llegará a 3 puntos y seguirá con chances de clasificar, aunque todavía dependerá de la última fecha.

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Si empata, quedará con 1 punto y necesitará ganarle a Alemania, además de esperar una combinación favorable entre Curazao y Costa de Marfil.

Si pierde, quedará eliminado del Mundial 2026 porque solo podrá llegar a 3 puntos y ya habrá perdido los duelos directos contra Costa de Marfil y Curazao.

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