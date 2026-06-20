Mundial 2026: por qué Ecuador queda eliminado si pierde ante Curazao, pero los caribeños seguirían con vida aunque caigan

El partido entre Ecuador y Curazao tiene una particularidad: si La Tri pierde, queda eliminada del Mundial 2026. En cambio, si los caribeños caen, todavía no estarán matemáticamente afuera.

Ecuador y Curazao juegan este sábado un partido límite por el Grupo E del Mundial 2026. Los dos llegan sin puntos a la segunda fecha, pero una derrota no tendría el mismo efecto para ambos.

La Tri quedó contra las cuerdas después de perder 1-0 ante Costa de Marfil en su debut. Curazao, por su parte, comenzó con una dura caída 7-1 ante Alemania. El contexto cambió todavía más después del triunfo alemán ante Costa de Marfil, que dejó a la Mannschaft con 6 puntos y a los africanos con 3.

ver también Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo E tras el 2-1 de Alemania vs. Costa de Marfil

Por eso, el partido entre Ecuador y Curazao tiene una particularidad: si Ecuador pierde, queda eliminado del Mundial 2026. En cambio, si los caribeños caen, todavía no estarán matemáticamente afuera.

Por qué Ecuador queda eliminado si pierde ante Curazao

Si Ecuador pierde, quedará con 0 puntos después de dos partidos. Aunque todavía tendría una última fecha por jugar ante Alemania, su techo máximo sería de 3 unidades.

El problema para la Tri está en el calendario y en los rivales directos. En ese escenario, Curazao llegaría a 3 puntos y en la última fecha enfrentará a Costa de Marfil, que también tiene 3. Eso significa que, pase lo que pase entre Curazao y Costa de Marfil, Ecuador quedaría sin camino para meterse entre los dos primeros del grupo.

Ecuador necesita sumar de a tres ante Curazao para seguir soñando con el primer lugar del grupo (Getty Images).

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Si Curazao y Costa de Marfil empatan, los dos llegarán a 4 puntos. Ecuador, incluso ganándole a Alemania, solo podría llegar a 3. Si hay un ganador entre Curazao y Costa de Marfil, ese equipo superará los 3 puntos y el perdedor quedará con 3. En ese caso, Ecuador podría igualar al perdedor si vence a Alemania, pero quedaría abajo por desempate olímpico.

La clave está en ese último punto: Ecuador ya perdió contra Costa de Marfil. Si también pierde ante Curazao, quedará abajo en los cruces directos contra los dos equipos que pueden dejarlo afuera.

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Por qué Curazao no queda eliminado si pierde ante Ecuador

El caso de Curazao es distinto. Si pierde contra Ecuador, también quedará con 0 puntos después de dos fechas, pero todavía tendrá un partido directo contra Costa de Marfil en la última jornada. Ahí aparece la diferencia clave.

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Curazao perdió en el debut ante Alemania, pero todavía no enfrentó a Costa de Marfil. Si pierde contra Ecuador y luego vence a los africanos, podría llegar a 3 puntos y meterse en una pelea por el tercer lugar o incluso por una combinación de resultados que lo mantenga con vida.

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Curazao no pude quedar matemáticamente eliminado este sábado (Getty Images).

Ese escenario no sería cómodo. Curazao dependería de otros resultados y de los criterios de desempate, pero no estaría automáticamente condenado de la misma manera que Ecuador.

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La selección caribeña todavía tendría un rival directo por delante. Ecuador, en cambio, si pierde ante Curazao, ya habrá perdido contra los dos equipos que compiten con él por los lugares de clasificación.

Tabla de posiciones del Grupo E

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Cómo se juega la última fecha del Grupo E

La tercera fecha del Grupo E se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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Ecuador vs. Alemania

Curazao vs. Costa de Marfil

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Qué es el desempate olímpico y por qué perjudica a Ecuador

El desempate olímpico significa que, si dos o más equipos terminan igualados en puntos dentro de un grupo, primero se mira qué pasó en los partidos entre esos equipos.

ver también Alemania clasificó a 16avos: sus posibles rivales en la próxima ronda del Mundial 2026

En el caso de Ecuador, una derrota ante Curazao lo dejaría en una posición imposible frente a sus rivales directos:

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Perdió 1-0 ante Costa de Marfil.

Perdería también contra Curazao.

Solo podría llegar a 3 puntos si le gana a Alemania.

Entonces, aunque Ecuador alcance los 3 puntos en la última fecha, quedaría detrás de Costa de Marfil o Curazao si alguno de ellos termina con la misma cantidad. La razón es simple: habría perdido los cruces directos contra ambos.