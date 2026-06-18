Qué pasa si Canadá gana, empata o pierde contra Qatar por el Grupo B del Mundial 2026

Así está el panorama para la selección de Canadá con miras a la última fecha del Grupo B de la Copa del Mundo.

Canadá juega este jueves un partido clave ante Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. El contexto ya cambió antes de que ruede la pelota en Vancouver: Suiza venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina y quedó como líder parcial de la zona con 4 puntos.

Eso aumenta el peso del duelo en el BC Place. El equipo dirigido por Jesse Marsch llega con un punto tras el empate ante Bosnia en el debut al igual que Qatar, después de igualar frente a Suiza. El ganador se acomodará fuerte en la pelea por la clasificación. El perdedor quedará muy presionado antes de la última fecha; el empate dejaría todo abierto para el final.

Qué pasa si Canadá le gana a Qatar

Si Canadá vence a Qatar, trepará a 4 puntos y alcanzará a Suiza en la parte alta del Grupo B.

El triunfo sería histórico por varias razones. Primero, porque significaría la primera victoria de los Canucks en un Mundial masculino. Segundo, porque dejaría al equipo muy bien perfilado para buscar la clasificación a los dieciseisavos de final antes de la última fecha.

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Con 4 unidades, la selección canadiense quedaría por encima de Bosnia y Qatar, que seguirían con 1 punto y se enfrentarán entre sí en un juego crítico el próximo miércoles. Eso le permitiría llegar al cierre ante los suizos dependiendo de sí mismo para terminar entre los dos primeros del grupo.

Qué pasa si Canadá empata contra Qatar

En el caso de que Canadá empate, quedaría con 2 puntos después de dos partidos. No sería un mal resultado desde la tabla, pero sí dejaría una sensación incómoda.

El equipo canadiense seguiría invicto, aunque sin despegarse de Qatar. Ambos quedarían por debajo de Suiza, que ya llegó a 4 tras su triunfo ante Bosnia.

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En ese escenario, los norteamericanos llegarían a la última fecha contra los helvéticos con presión. No estarían eliminados ni mucho menos, pero van a necesitar sumar para asegurar la clasificación o, al menos, quedar bien ubicado entre los mejores terceros.

El empate también mantendría con vida a su rival directo. Los qataríes cerrarían la fase de grupos ante Bosnia con chances de avanzar, especialmente si la diferencia de gol los mantiene competitivos.

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Qué pasa si Canadá pierde contra Qatar

Si Canadá pierde ante Qatar, quedará con un punto y pasará a una situación de riesgo. No estaría eliminada, pero sí llegaría al tercer partido dependiendo de otros resultados.

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La derrota sería un golpe fuerte porque los de la Hoja de Maple desperdiciarían la localía y llegarían a la última fecha obligado a reaccionar ante Suiza, el rival que ya tomó ventaja en el grupo.

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Los asitáticos, en cambio, subirían a 4 puntos y alcanzarían a los suizos en la cima. Eso los dejaría muy cerca de la clasificación y con un panorama mucho más favorable antes de enfrentar a Bosnia en el cierre.

Así está la tabla de posiciones del Grupo B

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Cómo se juega la última fecha del Grupo B

La tercera fecha del Grupo B se disputará el miércoles 24 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

Suiza vs. Canadá

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

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Los dos encuentros se jugarán al mismo horario (1:00 p.m. de Centroamérica, una hora más en Panamá), como ocurre en las definiciones de grupo. Esa simultaneidad puede ser clave si la zona llega abierta, especialmente porque la clasificación puede depender de puntos, diferencia de gol y resultados cruzados.

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En resumen

Si Canadá gana, llegará a 4 puntos, alcanzará a Suiza y quedará muy cerca de los 16avos de final.

Si empata, tendrá 2 puntos y seguirá con vida, pero deberá definir su futuro ante Suiza.

Si pierde, quedará con 1 punto y llegará muy presionado a la última fecha.