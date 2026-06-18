Cuál es el ranking FIFA de Qatar y cómo se clasificó al Mundial 2026

La selección de Qatar disputará su segundo partido del Mundial 2026 este jueves, contra Canadá, en el Estadio de Toronto.

Qatar afronta este jueves 18 de junio un partido importante ante Canadá por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. El equipo asiático llega después de empatar 1-1 ante Suiza en el debut, un resultado que le permitió empezar el torneo de una forma muy distinta a la última Copa del Mundo.

Hace cuatro años, como anfitrión, perdió sus tres partidos y quedó eliminado sin sumar puntos. Esta vez ya logró rescatar una unidad ante un rival europeo de peso y ahora buscará dar otro paso frente a una selección canadiense que también viene de empatar, pero con Bosnia y Herzegovina.

Qué puesto ocupa Qatar en el ranking FIFA

Qatar ocupa actualmente el puesto 49° del ranking FIFA masculino. Ese lugar lo coloca en una zona intermedia dentro del Grupo B. Está lejos de Suiza, que aparece como el equipo mejor ubicado, y también por debajo de Canadá. Sin embargo, supera a Bosnia y Herzegovina, la selección que completa la zona.

El dato refleja bien el momento qatarí. A nivel asiático, Qatar construyó un recorrido fuerte, con títulos continentales y una generación reconocible. Pero en el Mundial todavía necesita resultados importantes para demostrar que ese crecimiento puede sostenerse ante rivales de otras confederaciones.

ver también Canadá vs. Qatar EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Cómo se compara Qatar con Canadá y el resto del Grupo B

La diferencia con su próximo rival es clara: Canadá está 17 puestos por encima de Qatar. Con el corte tras la primera fecha el Mundial, así están ubicadas las selecciones del grupo en el ranking FIFA:

Suiza: 19°

19° Canadá: 32°

32° Qatar: 49°

49° Bosnia y Herzegovina: 64°

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Cómo se clasificó Qatar al Mundial 2026

Qatar se clasificó al Mundial 2026 a través de las eliminatorias asiáticas, ya no como país anfitrión, sino por rendimiento deportivo dentro de la AFC.

El equipo qatarí terminó segundo en el Grupo A de la tercera ronda de las Eliminatorias de Asia, una posición que le dio el boleto directo a la Copa del Mundo. En esa zona compartió competencia con selecciones de peso como Irán, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Kirguistán y Corea del Norte.

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Su campaña fue suficiente para quedar dentro de los dos primeros lugares del grupo y asegurar la clasificación sin necesidad de pasar por repechajes. Irán terminó líder, mientras que los qataríes lograron sostenerse en la pelea directa por el segundo boleto.

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El resultado clave llegó en el cierre del camino clasificatorio, cuando Qatar venció 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y terminó de confirmar su regreso a la Copa del Mundo con el impulso de una generación que ya venía de ganar las Copas Asiáticas de 2019 y 2023.

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El calendario de Qatar en el Grupo B del Mundial 2026