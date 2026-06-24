Brasil quiere sellar su clasificación a 16avos de final y depende de sí misma para lograrlo, aunque también puede pasar lo peor.

Brasil juega este miércoles un partido decisivo ante Escocia por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela llega con 4 puntos y depende de sí misma para clasificarse a los 16avos de final.

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El partido se disputará en el Miami Stadium, nombre FIFA del Hard Rock Stadium, y se jugará en simultáneo con Marruecos vs. Haití, el otro cruce de la zona.

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Brasil viene de empatar 1-1 ante Marruecos y de vencer 3-0 a Haití. Escocia, por su parte, derrotó 1-0 a Haití en el debut y luego perdió 1-0 contra Marruecos. Haití ya está eliminado, mientras que Brasil, Marruecos y Escocia pelean por avanzar.

Qué pasa si Brasil le gana a Escocia

Si Brasil le gana a Escocia, llegará a 7 puntos y se clasificará a los 16avos de final.

La victoria le asegurará al equipo de Carlo Ancelotti terminar entre los dos primeros del Grupo C. Además, la dejará con grandes posibilidades de quedarse con el primer lugar de la zona.

El puesto final dependerá de lo que ocurra entre Marruecos y Haití. Si el conjunto africano no gana, el Scratch terminará primero. Si Marruecos también vence a Haití, ambos podrían quedar con 7 puntos y el orden se resolvería por diferencia de gol, goles a favor y demás criterios de desempate.

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Qué pasa si Brasil empata contra Escocia

Si Brasil empata contra Escocia, llegará a 5 puntos y también se clasificará a los 16avos de final.

Con ese resultado, los europeos quedarán con 4 unidades, por debajo de Brasil. Haití ya no puede alcanzar a la Verdeamarela y Marruecos, incluso perdiendo ante los caribeños, también quedaría en la pelea con 4 puntos.

El empate le asegura a Brasil un lugar entre los dos primeros del grupo. La única duda será el puesto final.

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Qué pasa si Brasil pierde contra Escocia

Si Brasil pierde contra Escocia, seguirá con 4 puntos y dejará de depender completamente de sí mismo.

En ese escenario, Escocia subirá a 6 unidades y se clasificará a los 16avos de final. Brasil quedará pendiente de lo que ocurra entre Marruecos y Haití.

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Si Marruecos gana o empata, Brasil caería al tercer lugar del grupo y tendría que mirar la tabla de mejores terceros. Con 4 puntos, todavía tendría buenas opciones de avanzar, pero ya sin la tranquilidad de una clasificación directa.

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El escenario más favorable para Brasil, aun perdiendo, sería que Haití le gane a Marruecos. En ese caso, Brasil y Marruecos quedarían con 4 puntos, y los criterios de desempate definirían quién termina segundo.

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La derrota no eliminaría automáticamente a Brasil, pero sí sería un golpe fuerte para un equipo que llega con todo a favor para clasificarse.

Tabla de posiciones del Grupo C

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

El Grupo C puede tener escenarios de empate en puntos, especialmente si Brasil pierde y Marruecos también cae ante Haití, o si Brasil y Marruecos terminan igualados en la parte alta.

Si dos o más selecciones terminan igualadas, FIFA aplica criterios de desempate para ordenar la tabla.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

en los partidos entre los equipos empatados. Diferencia de gol en esos partidos.

en esos partidos. Goles convertidos en esos partidos.

en esos partidos. Diferencia de gol general del grupo.

del grupo. Goles convertidos en todo el grupo.

en todo el grupo. Conducta deportiva .

. Ranking FIFA.

En resumen

Si Brasil gana , llegará a 7 puntos , se clasificará a los 16avos de final y peleará por terminar primero del Grupo C.

, llegará a , se clasificará a los y peleará por terminar primero del Grupo C. Si Brasil empata , quedará con 5 puntos y también avanzará de forma directa a la siguiente ronda.

, quedará con y también avanzará de forma directa a la siguiente ronda. Si Brasil pierde, seguirá con 4 puntos y deberá mirar lo que ocurra entre Marruecos y Haití para saber si termina segundo o si queda pendiente de la tabla de mejores terceros.