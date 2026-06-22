¿Quién es el árbitro de Noruega vs. Senegal en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Wilton Sampaio

El árbitro brasileño volverá a estar en un partido importante por el Mundial 2026. Sampaio impartirá justicia en el Noruega-Senegal.

Wilton Sampaio será el árbitro principal del partido entre Noruega y Senegal, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro se jugará este lunes 22 de junio en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium, en East Rutherford.

La designación tiene peso propio. Sampaio no llega como un nombre más dentro del cuerpo arbitral: viene de dirigir el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica, una de las citas con mayor audiencia en cualquier Copa del Mundo.

El cruce entre Noruega y Senegal también tendrá importancia deportiva. Noruega llega líder del grupo después de golear 4-1 a Irak, mientras que Senegal necesita reaccionar tras perder 3-1 ante Francia en la primera fecha.

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Quién es Wilton Sampaio

Wilton Pereira Sampaio es un árbitro brasileño nacido en Teresina de Goiás. Tiene 44 años y forma parte del panel internacional de FIFA desde 2013.

Su carrera se desarrolló primero dentro del fútbol brasileño, donde se consolidó como uno de los árbitros más reconocidos del país. Representa a la Federação Goiana de Futebol y, con el paso de los años, se transformó en uno de los jueces sudamericanos con mayor presencia internacional.

Sampaio pertenece a una generación de árbitros brasileños que ganó espacio en torneos FIFA y competencias Conmebol. Su perfil combina experiencia en partidos de alta tensión, recorrido en el VAR y presencia como árbitro principal en Copas del Mundo.

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Por qué su designación para Noruega vs. Senegal no pasa inadvertida

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La elección de Sampaio para Noruega vs. Senegal se entiende mejor por su recorrido reciente. En este mismo Mundial 2026, FIFA ya lo eligió para el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Esa clase de designación suele estar reservada para árbitros de mucha confianza. El primer partido de un Mundial tiene una exposición global enorme y marca el tono competitivo y disciplinario del torneo.

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El debut de Sampaio en esta Copa, además, quedó asociado a un partido muy cargado desde lo disciplinario, con expulsiones y decisiones de alto impacto. Eso hizo que su actuación quedara rápidamente en el centro de la conversación arbitral del torneo.

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Por eso, su regreso para un partido como Noruega vs. Senegal confirma que FIFA lo mantiene dentro del grupo de árbitros fuertes para encuentros de presión.

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Su recorrido en Copas del Mundo

Wilton Sampaio le muestra la tarjeta roja a Sphephelo Sithole, jugador de Sudáfrica. (Getty Images)

Sampaio ya tenía antecedentes mundialistas antes de 2026. En Rusia 2018 formó parte del equipo de videoarbitraje, en un torneo que marcó la implementación del VAR en la Copa del Mundo.

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En Qatar 2022, su rol fue todavía más visible: dirigió partidos como árbitro principal. Entre sus encuentros más importantes estuvo el Inglaterra 1-2 Francia, por los cuartos de final, uno de los cruces de mayor exposición de aquella Copa.

También arbitró partidos de fase de grupos y eliminatorias, lo que le dio experiencia en distintos contextos: encuentros de control, partidos físicos, cruces con presión mediática y duelos con selecciones candidatas.

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Ese recorrido explica por qué Sampaio sigue apareciendo en designaciones mundialistas relevantes. No es solo un árbitro con presencia en la lista FIFA, sino un juez ya probado en partidos de alta exigencia.

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De Brasil al escenario internacional

Sampaio llegó al panel FIFA en 2013, después de construir su carrera dentro del arbitraje brasileño. Su crecimiento estuvo ligado a la Federação Goiana de Futebol y a su presencia en partidos del Brasileirão, donde fue ganando reputación.

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El paso al plano internacional le permitió sumar competencias de selecciones, torneos FIFA y partidos con equipos de diferentes estilos. Esa variedad es importante para entender su perfil: no se trata solo de un árbitro acostumbrado al ritmo sudamericano, sino de un juez que ya dirigió selecciones europeas, africanas, asiáticas y americanas en torneos globales.

En ese recorrido también fue incorporando experiencia con el VAR, una herramienta que forma parte central del arbitraje actual y que tuvo un rol importante en su carrera mundialista.

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Cuerpo arbitral de Noruega vs. Senegal

El equipo arbitral para Noruega vs. Senegal tendrá mayoría brasileña en la conducción principal y apoyo internacional en funciones de soporte.

Árbitro principal: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Wilton Pereira Sampaio (Brasil) Asistente 1: Bruno Raphael Pires (Brasil)

Bruno Raphael Pires (Brasil) Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)

Bruno Boschilia (Brasil) Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda) VAR: Rodolpho Toski Marques (Brasil)