Predicción Mundial 2026: quién marcará el primer gol de la final Argentina vs. España, según la IA

La Inteligencia Artificial ha dicho qué futbolista va a marcar el primer gol de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La final del Mundial 2026 enfrenta al ataque más goleador contra la defensa menos vencida. Argentina convirtió 19 tantos, mientras que España solamente recibió uno en siete partidos.

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Para anticipar quién puede abrir el marcador, consultamos a ChatGPT. La inteligencia artificial colocó a Mikel Oyarzabal como el futbolista con más probabilidades de convertir el primer gol, apenas por delante de Lionel Messi.

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Predicción de la IA para el primer gol

Las probabilidades quedaron distribuidas así:

Mikel Oyarzabal: 24%.

24%. Lionel Messi: 22%.

22%. Julián Álvarez: 13%.

13%. Lamine Yamal: 12%.

12%. Dani Olmo: 10%.

10%. Otro jugador o partido sin goles: 19%.

Por qué la IA elige a Oyarzabal

Oyarzabal es el máximo goleador de España en este Mundial. Llegó a cinco tantos después de convertir el penal que abrió la semifinal contra Francia.

Además de ocupar posiciones centrales dentro del área, puede encargarse de los penales. Esto aumenta sus posibilidades en una final en la que España intentará instalarse durante largos períodos en campo argentino.

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El delantero también posee un antecedente particular: marcó en todas las finales que disputó antes del encuentro contra Argentina, incluida la definición de la Eurocopa 2024.

Messi aparece muy cerca

Messi tiene ocho goles y llega como máximo anotador argentino. También es uno de los posibles encargados de los penales y los tiros libres cercanos al área.

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La diferencia con Oyarzabal es mínima. Si Argentina logra evitar la presión inicial española, el capitán puede aprovechar una transición o una pelota detenida para modificar el desarrollo del encuentro.

Las posibilidades de Yamal y Julián Álvarez

Julián Álvarez aparece tercero porque puede iniciar como delantero central y participar de las primeras presiones argentinas. Su movilidad puede generarle espacios entre Laporte y Cubarsí.

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Lamine Yamal cuenta con menor probabilidad porque suele comenzar las jugadas lejos del arco y su principal función es desbordar o crear oportunidades. Sin embargo, su capacidad para rematar con la pierna izquierda después de avanzar desde la banda derecha lo mantiene entre los candidatos.

En qué momento llegará el primer gol

ChatGPT proyecta que el marcador se abrirá durante el segundo tiempo:

Entre los minutos 1 y 30: 22%.

22%. Entre el 31 y el descanso: 20%.

20%. Entre el 46 y el 70: 35%.

35%. Después del minuto 70: 17%.

17%. Sin goles en los 90 minutos: 6%.

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La IA anticipa una primera mitad cerrada, con ambos equipos evitando conceder espacios y un mayor desgaste defensivo después del descanso.

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El pronóstico definitivo

La predicción de ChatGPT es que Mikel Oyarzabal marcará el primer gol de la final, alrededor del minuto 60, para darle a España una victoria por 1-0.

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Messi aparece como la alternativa más probable y el futbolista argentino con mayores opciones de abrir el marcador.