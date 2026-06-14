¿Por qué Xavi Simons y Jurriën Timber, figuras de Países Bajos, no juegan el Mundial 2026?

El técnico Ronald Koeman ha perdido dos piezas claves para la Copa del Mundo. Países Bajos no contará con ellos.

Las malas noticias no paran de llegar para la selección de Países Bajos. Antes del inicio del Mundial, el equipo dirigido por Ronald Koeman ha sufrido varios golpes durísimos. Dos de sus mejores jugadores jóvenes, Jurriën Timber y Xavi Simons, se perderán por completo el torneo debido a graves lesiones.

El defensor del Arsenal de Inglaterra intentó recuperarse hasta el final, pero su cuerpo dijo “no más”. Timber, de 24 años, sufrió una lesión en la ingle que no sanó a tiempo.

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Por culpa de este dolor, el jugador causó baja definitiva y no podrá estar en el debut contra Japón ni en el resto de la Copa del Mundo. Es un momento muy triste para él, ya que iba a ser su primer Mundial. Ahora, el entrenador Koeman tiene el tiempo encima para buscar a alguien que lo reemplace.

¿Por qué es baja Xavi Simons?

El caso del joven mediocampista de 23 años ya se conocía desde hace unas semanas, pero no deja de doler. Simons era una de las grandes promesas para este torneo, pero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El propio futbolista compartió su tristeza en las redes sociales con un mensaje muy emotivo:

“Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha llegado a un final abrupto… tengo el corazón roto. Representando a mi país este verano… simplemente se fue”, publicó Simons, quien prometió apoyar a sus compañeros desde afuera mientras inicia su larga recuperación.

Países Bajos se queda sin dos piezas fundamentales para su esquema. Mientras que Timber iba a asegurar la defensa, Simons se había ganado el puesto de titular en el ataque tras el gran nivel mostrado desde finales de 2022.

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La “Naranja Mecánica” tendrá que unirse más que nunca para superar estas ausencias y buscar la gloria en el Mundial.