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Quién es Katia Itzel García, la cuarta árbitra en el partido de Países Bajos vs. Japón en el Mundial 2026

La árbitra mexicana es una de las sensaciones en el Mundial 2026, esta es la historia de Katia Itzel.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Katia Itzel causa sensación en su primer nombramiento
© Getty ImagesKatia Itzel causa sensación en su primer nombramiento

La Copa del Mundo 2026 no solo reúne a las grandes figuras del fútbol, también se ha convertido en un escenario para reconocer el crecimiento del arbitraje femenino. Este domingo, en el duelo entre Países Bajos y Japón por la primera jornada del Grupo F, la mexicana Katia Itzel García hará historia al ser designada como cuarta árbitra, convirtiéndose en la primera representante de México en integrar una terna arbitral en un Mundial masculino absoluto.

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La presencia de García en el encuentro que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington es el resultado de varios años de trabajo y preparación. Desde que obtuvo su gafete FIFA en 2019, la silbante mexicana ha escalado de manera constante en competiciones internacionales, consolidándose como una de las árbitras más reconocidas del continente y que está en el Mundial.

Katia Itzel García marca un precedente para México

El nombramiento de Katia Itzel García tiene un significado especial para el fútbol mexicano. La árbitra formó parte de la final del Mundial Sub-17 Femenino de India 2022, además de participar en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, experiencias que fortalecieron su candidatura para estar presente en la máxima cita del fútbol.

En abril de 2026, la FIFA incluyó a García dentro del grupo de 52 árbitros elegibles para dirigir encuentros mundialistas. De esa lista, únicamente ella y la estadounidense Tori Penso aparecen como mujeres designadas para ejercer funciones como árbitras centrales, un dato que refleja la confianza depositada por el organismo internacional en su capacidad y preparación.

Su crecimiento también ha estado acompañado de momentos históricos dentro de México. El 9 de marzo de 2024 fue designada como árbitra central en un partido de la Liga MX masculina, cuando dirigió el compromiso entre Pachuca y Querétaro, rompiendo barreras en una profesión que durante años tuvo una presencia femenina limitada.

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Antes de convertirse en una referente del arbitraje internacional, Katia Itzel García desarrolló una estrecha relación con el fútbol como jugadora. Estudió Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM y practicó este deporte durante 14 años, una experiencia que le permitió comprender el juego desde diferentes perspectivas. Ahora, su participación en el Mundial 2026 representa no solo un logro personal, sino también un paso importante para la representación femenina en los escenarios más importantes del fútbol mundial.

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En síntesis

  • Katia Itzel García será la cuarta árbitra de Países Bajos vs. Japón en el Mundial 2026.
  • Llega con un perfil internacional respaldado por su gafete FIFA desde 2019, la final del Mundial Sub-17 Femenil 2022, el Mundial Femenino 2023 y París 2024.
  • Su aparición en este partido también tiene peso histórico para el arbitraje mexicano, al tratarse de una presencia pionera en un Mundial varonil absoluto.

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