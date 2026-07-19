Por qué no juega Pedri hoy en España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

El 20 de España no fue elegido por De La Fuente para disputar la final del Mundial 2026 ante Argentina.

Este domingo 19 de julio, España se mide contra Argentina por la final del Mundial 2026 en el estadio de Nueva Jersey. La Roja buscará consagrarse por segunda vez en una Copa del Mundo tras lo hecho en Sudáfrica 2010.

Publicidad

Para este partido definitorio, que ningún jugador se quiere perder, Pedri no tendrá la oportunidad de hacerlo como titular. El mediocampista del Barcelona vuelve a esperar en el banco de suplentes buscando ingresar en la segunda etapa.

Pedri disputó todos los encuentros de España desde el inicio hasta los octavos de final. En el juego contra Bélgica, por los cuartos de final, Luis De La Fuente tomó la decisión de sacarlo del once inicial por su bajo rendimiento. Por eso, ante Francia también fue suplente.

ver también Quién es Unai Simón, el arquero récord de España vs. Argentina por el Mundial 2026: dónde juega, cuánto mide y qué edad tiene

El elegido por el entrenador español fue Dani Olmo, quien le ha aportado mucho a la Roja desde la ofensiva. El del Barça se posicionó detrás de Mikel Oyarzabal y fue un gran dolor de cabeza para los defensores, ya que no tenía un lugar fijo en el campo.

Esta decisión confirma que De La Fuente repite los mismos nombres por tercera ocasión consecutiva, algo que no ocurre en el lado argentino. Lionel Scaloni presentó tres modificaciones para la final con respecto al duelo ante Inglaterra.

Publicidad

La alineación de España para enfrentar a Argentina en la final del Mundial 2026

Tweet placeholder

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis De La Fuente.