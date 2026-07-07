En qué clubes juegan los futbolistas de Egipto y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

Muchos conocen poco a la plantilla de Egipto que es liderada por Mohamed Salah. Argentina debe tener cuidado con ellos.

Egipto enfrenta a Argentina por los octavos de final del Mundial 2026 con un plantel que mezcla figuras de elite, futbolistas de la liga local y varios nombres repartidos por clubes europeos. La gran estrella sigue siendo Mohamed Salah, pero el jugador más valioso de la convocatoria es Omar Marmoush, delantero de Manchester City.

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Según Transfermarkt, el valor total de la Selección de Egipto es de 116,48 millones de euros. El plantel de Hossam Hassan tiene 26 jugadores, una edad promedio de 29,1 años y nueve futbolistas que militan fuera del fútbol egipcio.

ver también Cómo llegó Egipto a los octavos de final del Mundial 2026: los partidos del rival de Argentina

Cuál es el valor total de la Selección de Egipto

El valor total de mercado de Egipto es de 116,48 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Ese número ubica al seleccionado africano bastante por debajo de las grandes potencias del Mundial, aunque con una particularidad: buena parte de su cotización está concentrada en pocos nombres.

El jugador más valioso es Omar Marmoush, tasado en 50 millones de euros. Detrás aparece Mohamed Salah, con una valoración de 22 millones de euros, y luego un grupo de futbolistas con valores mucho más bajos, como Trézéguet, Emam Ashour, Marawan Attia, Haissem Hassan y Zizo.

Los jugadores más valiosos de Egipto

Los futbolistas más caros de Egipto en el Mundial 2026 son:

Omar Marmoush — Manchester City — 50 millones de euros

— Manchester City — Mohamed Salah — sin club registrado en Transfermarkt — 22 millones de euros

— sin club registrado en Transfermarkt — Trézéguet — Al Ahly — 4,5 millones de euros

— Al Ahly — Emam Ashour — Al Ahly — 4 millones de euros

— Al Ahly — Marawan Attia — Al Ahly — 4 millones de euros

— Al Ahly — Haissem Hassan — Real Oviedo — 3,5 millones de euros

— Real Oviedo — Zizo — Al Ahly — 3,5 millones de euros

— Al Ahly — Mohanad Lashin — Pyramids — 3 millones de euros

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La diferencia entre Marmoush y el resto del plantel es muy marcada: solo el delantero de Manchester City representa casi la mitad del valor total de mercado de Egipto.

En qué clubes juegan los arqueros de Egipto

Estos son los arqueros convocados por Egipto para el Mundial 2026 y sus clubes:

Mohamed El Shenawy — Al Ahly

— Al Ahly Mahdy Soliman — Zamalek

— Zamalek Mostafa Shoubir — Al Ahly

— Al Ahly Mohamed Alaa — El Gouna

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El arco egipcio tiene una base completamente local, con presencia fuerte de Al Ahly y Zamalek, dos de los clubes más importantes del país.

En qué clubes juegan los defensores de Egipto

Estos son los defensores de Egipto y sus clubes:

Yasser Ibrahim — Al Ahly

— Al Ahly Mohamed Hany — Al Ahly

— Al Ahly Hossam Abdelmaguid — Zamalek

— Zamalek Ramy Rabia — Al-Ain

— Al-Ain Mohamed Abdelmoneim — OGC Nice

— OGC Nice Ahmed Fatouh — Zamalek

— Zamalek Karim Hafez — Pyramids

— Pyramids Tarek Alaa — Pyramids

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La defensa combina experiencia del fútbol egipcio con algunos jugadores que compiten fuera del país. El caso más fuerte es el de Mohamed Abdelmoneim, que aparece como futbolista de OGC Nice y es uno de los defensores más valiosos del plantel.

En qué clubes juegan los mediocampistas de Egipto

Estos son los mediocampistas convocados por Egipto y sus clubes:

Emam Ashour — Al Ahly

— Al Ahly Mostafa Zico — Pyramids

— Pyramids Hamdy Fathy — Al-Wakrah

— Al-Wakrah Mohanad Lashin — Pyramids

— Pyramids Nabil Donga — Al-Najma

— Al-Najma Marawan Attia — Al Ahly

— Al Ahly Mahmoud Saber — Pyramids

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El mediocampo tiene una fuerte presencia de clubes locales, especialmente Al Ahly y Pyramids. Entre los nombres de mayor valor aparecen Emam Ashour y Marawan Attia, ambos tasados en 4 millones de euros, además de Mohanad Lashin, con una valoración de 3 millones.

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En qué clubes juegan los delanteros de Egipto

Estos son los delanteros de Egipto y sus clubes:

Trézéguet — Al Ahly

— Al Ahly Hamza Abdelkarim — Barcelona Atlètic

— Barcelona Atlètic Mohamed Salah — sin club registrado en Transfermarkt

— sin club registrado en Transfermarkt Haissem Hassan — Real Oviedo

— Real Oviedo Ibrahim Adel — Nordsjaelland

— Nordsjaelland Omar Marmoush — Manchester City

— Manchester City Zizo — Al Ahly

El ataque es la zona más valiosa de Egipto. Transfermarkt lo tasa en 89,30 millones de euros, muy por encima de los otros sectores del plantel. Allí aparecen sus dos grandes nombres internacionales: Omar Marmoush, de Manchester City, y Mohamed Salah, la gran figura histórica del seleccionado.

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Al Ahly, Pyramids y Zamalek, la base local de Egipto

Buena parte de la Selección de Egipto juega en clubes del propio país. Al Ahly es el equipo que más peso tiene en la convocatoria, con futbolistas como Mohamed El Shenawy, Mostafa Shoubir, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Emam Ashour, Marawan Attia, Trézéguet y Zizo.

También aparecen varios jugadores de Pyramids, como Karim Hafez, Tarek Alaa, Mohanad Lashin, Mahmoud Saber y Mostafa Zico. Zamalek aporta nombres como Mahdy Soliman, Hossam Abdelmaguid y Ahmed Fatouh.

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Esa base local explica parte de la identidad del equipo de Hossam Hassan: un plantel con muchos jugadores acostumbrados al fútbol egipcio, pero reforzado por figuras que compiten en Europa y Medio Oriente.

Omar Marmoush y Mohamed Salah, los nombres que elevan el valor de Egipto

Aunque Egipto tiene una base amplia de jugadores del torneo local, su cotización internacional crece por dos nombres: Omar Marmoush y Mohamed Salah.

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Marmoush es el futbolista más valioso del plantel, con una tasación de 50 millones de euros. Su presencia en Manchester City lo convierte en una de las principales amenazas ofensivas de Egipto.

Salah, por su parte, sigue siendo la cara más reconocida de la selección. Aunque Transfermarkt lo registra sin club en su ficha actual, mantiene una valoración de 22 millones de euros y continúa siendo el líder futbolístico y emocional del equipo.

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