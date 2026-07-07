Cómo llegó Egipto a los octavos de final del Mundial 2026: los partidos del rival de Argentina

Egipto es una de las grandes sorpresas de la Copa de Mundo y aquí te contamos cómo llegó hasta los octavos de final del Mundial.

Egipto es una de las selecciones que logró meterse entre las 16 mejores del Mundial 2026. El equipo africano, liderado por Mohamed Salah y dirigido por Hossam Hassan, llegó a los octavos de final después de superar una fase de grupos muy pareja y luego eliminar a Australia en los 16avos.

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La clasificación tiene un valor especial para los egipcios: primero avanzaron como segundos del Grupo G, por detrás de Bélgica, y después consiguieron un triunfo histórico en los penales ante Australia. Así se ganaron el derecho de enfrentar a Argentina en los octavos de final.

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Egipto clasificó segundo en el Grupo G

Egipto integró el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. La zona fue muy pareja, pero el equipo africano logró sostenerse invicto durante la primera ronda.

Los Faraones terminaron la fase de grupos con 5 puntos, producto de una victoria y dos empates. Ese registro les alcanzó para quedar segundos y avanzar directamente a los 16avos de final.

Su campaña en el grupo fue la siguiente:

Bélgica 1-1 Egipto

Nueva Zelanda 1-3 Egipto

Egipto 1-1 Irán

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Con esos resultados, Egipto consiguió una clasificación importante y evitó depender de la tabla de mejores terceros.

El empate contra Bélgica en el debut

Egipto comenzó su Mundial con un empate 1-1 ante Bélgica, uno de los rivales más fuertes del grupo. El resultado fue importante porque le permitió sumar ante el favorito de la zona y arrancar la competencia con confianza.

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En ese partido, Emam Ashour marcó para Egipto a los 19 minutos. Bélgica consiguió igualar más adelante, pero el punto tuvo mucho valor para los africanos en una zona donde cada detalle podía cambiar la clasificación.

Ese empate fue la primera señal de que Egipto podía competir de igual a igual en el Grupo G.

El triunfo clave ante Nueva Zelanda

La victoria más importante de Egipto en la fase de grupos llegó contra Nueva Zelanda. El equipo de Hossam Hassan ganó 3-1 en Vancouver y consiguió tres puntos decisivos para encaminar su clasificación.

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Egipto empezó abajo por el gol de Finn Surman a los 15 minutos, pero logró dar vuelta el partido en el segundo tiempo. Mostafa Zico, Mohamed Salah y Trézéguet marcaron los goles egipcios para sellar una remontada clave.

Ese triunfo fue clave porque le dio a Egipto aire en la tabla y lo dejó muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.

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El empate con Irán que selló la clasificación

En la última fecha del Grupo G, Egipto igualó 1-1 contra Irán en Seattle. El partido tuvo tensión hasta el final, porque los iraníes incluso llegaron a marcar un gol en el cierre que fue anulado por offside.

Egipto se había adelantado temprano con un gol de Mahmoud Saber, pero Irán empató pocos minutos después. El resultado final dejó a los Faraones segundos del grupo y con boleto asegurado para los 16avos de final.

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Con ese empate, Egipto cerró la fase inicial invicto: una victoria, dos empates, cinco puntos y clasificación.

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Cómo le ganó Egipto a Australia en 16avos de final

Después de avanzar como segundo del Grupo G, Egipto enfrentó a Australia en los 16avos de final del Mundial 2026. El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y se definió por penales.

En la tanda, Egipto ganó 4-2 y logró una clasificación histórica a los octavos de final. Mohamed Salah convirtió con una definición de jerarquía y el equipo africano celebró uno de los triunfos más importantes de su historia mundialista.

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Ese resultado le permitió a Egipto meterse entre los 16 mejores del torneo y ganarse el cruce contra Argentina.

ver también ¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de François Letexier

Contra quién juega Egipto en octavos de final

Egipto jugará contra Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará este martes 7 de julio, con el campeón del mundo como gran favorito, pero con Egipto ilusionado después de superar dos rondas muy exigentes.

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Para los Faraones, el desafío será enorme: enfrentar a Lionel Messi y a una selección argentina que viene de superar a Cabo Verde en 16avos de final. Sin embargo, Egipto llega con confianza después de una fase de grupos sólida y una definición por penales que reforzó su carácter competitivo.

Datos clave

Egipto clasificó a octavos de final del Mundial 2026.

Terminó segundo en el Grupo G , por detrás de Bélgica.

, por detrás de Bélgica. Sumó 5 puntos en la fase de grupos.

en la fase de grupos. Sus resultados fueron: 1-1 vs. Bélgica , 3-1 vs. Nueva Zelanda y 1-1 vs. Irán .

, y . En 16avos de final eliminó a Australia por penales.

por penales. El partido ante Australia terminó 1-1 y Egipto ganó 4-2 en la tanda.

y Egipto ganó en la tanda. En octavos de final enfrentará a Argentina.