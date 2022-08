Este miércoles, Sporting San Miguelito venció a Deportivo Malacateco por una goleada de 3-0 en el partido de vuelta de la ronda preliminar de la Liga Concacaf. En el triunfo, uno de los anotadores fue el brasileño Dwann Oliveira, el cual imitó la celebración del delantero del FC Barcelona, Memphis Depay.

En su paso como futbolista del Olympique Lyon, el delantero holandés realizó un peculiar festejo donde se tapaba ambos oídos con los índices, la cual justificó en una entrevista de la siguiente forma: “Es una manera de decir que estoy en mi burbuja. No es que no escuche lo que dice la gente, si alguien dice algo interesante, yo soy el primero en escuchar. Esta es ahora mi celebración, así que acostúmbrense, porque la van a ver mucho".

Así sucedió, pues Depay se ha apoderado de dicha celebración en los últimos años, pese a que otros futbolistas la han hecho. De forma curiosa, el volante de Sporting San Miguelito, realizó el mismo gesto luego de anotarle un gol a Deportivo Malacateco en la ronda preliminar de la Liga Concacaf.

Posterior a ello, el jugador del FC Barcelona, compartió la foto del jugador del cuadro Académico, con la frase "Worlwide BADTTW (blind and dead to the world)", lo cual se traduce como "En todo el mundo 'ciego y muerto al mundo'", refiriéndose a que en todo el mundo realizan la celebración que él mismo nombró como "Ciego y muerto al mundo" o "BADTTW" por sus iniciales en inglés.