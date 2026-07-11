Por qué anularon el gol de Noruega vs. Inglaterra si la falta de Haaland no fue con el balón en juego

El VAR y el árbitro Clément Turpin decidieron que el gol de Noruega no fue válido por una infracción previa.

En el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra, se dio una polémica situación en el segundo tiempo. En el juego disputado en el Hard Rock de Miami, los Vikingos anotaron el segundo, pero fue anulado tras una revisión del VAR.

Publicidad

Resulta que Torbjørn Heggem fue el encargado de marcar el segundo después de una serie de rebotes dentro del área inglesa. Sin embargo, el VAR llamó al francés Turpin y le notificó que había una falta clara de Erling Haaland antes del lanzamiento del tiro de esquina.

Después de revisar la jugada, Turpin detectó que el del Manchester City sí cometió un claro empujón sobre Anderson. Por eso, el resultado volvió al 1-1 parcial.

Esto despertó todo tipo de incertidumbre entre los aficionados, ya que la infracción del goleador de Noruega ocurrió antes de que Martin Odegaard cobrara la pelota parada. Además, el juego se reanudó con otro tiro de esquina.

ver también ¿Quién es el árbitro de Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Clément Turpin

La nueva regla de la FIFA en los forcejeos previos al tiro de esquina

Tweet placeholder

Publicidad

Esto tiene que ver con una regla que cambió en esta Copa del Mundo para evitar más discusiones. Con la nueva reglamentación, el gol no se debe convalidar ni tampoco se pita falta en ataque, sino que se vuelve a repetir el lanzamiento del tiro de esquina.

Con esta normativa, se busca que los forcejeos que ocurren desde siempre dentro del área no perjudiquen a que los equipos en ataque no pierdan la posesión por una falta que se realiza antes del lanzamiento.