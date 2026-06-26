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Noruega en 16avos de final: contra quién y cuándo juega su próximo partido del Mundial 2026

Noruega cerró el grupo con una derrota contra Francia por 3-1 y ya conoce al rival que tendrá en la ronda de 16avos de final.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los noruegos pasaron en el segundo lugar del Grupo I.
© Getty ImagesLos noruegos pasaron en el segundo lugar del Grupo I.

Noruega terminó su participación en la fase de grupos con una caída ante Francia por 4-1. Después de haber vencido a Irak y Senegal en las primeras jornadas, los Vikingos sellaron la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 con el segundo puesto.

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De acuerdo a los cruces que programó la FIFA antes del comienzo de la Copa del Mundo, el que saliera segundo del Grupo I se enfrentaría contra el segundo del Grupo E, el cual se definió este jueves.

El que finalizó en esa posición es Costa de Marfil, quien será el rival de Noruega en la llave de 16avos de final. Los Elefantes derrotaron a Ecuador y Curazao. Estuvieron muy cerca de derrotar a Alemania, pero sobre el final se les escapó el triunfo.

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El encuentro entre noruegos y marfileños se disputará el próximo martes 30 de junio en el Dallas Stadium. El horario pactado es para las 11:00 a.m. de Centroamérica y 12:00 p.m. de Panamá.

Con respecto al equipo que resulte ganador de este cruce, se enfrentará contra el ganador del duelo entre Brasil y Japón que se jugará el lunes 29 de junio. El vencedor tendrá un día más de descanso en la ronda de octavos de final.

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Francia, por su parte, clasificó como líder del Grupo I y aún espera por uno de los mejores terceros. Senegal derrotó a Irak por 5-0 y podría meterse como uno de los terceros, aunque depende de los resultados que se den en el resto de las jornadas que quedan.

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