Forbes asegura que al hablar de fútbol en Centroamérica "el éxito tiene nombre: Saprissa"

La seccional centroamericana de la reconocida revista de finanzas Forbes, destacó esta mañana la gestión económica de los actuales propietarios del Saprissa, al cosiderar que son sinónimo de éxito en la región. "A la hora de hablar de fútbol, el éxito tiene nombre: Saprissa", detallaron desde su cuenta oficial de Twitter.

En la nota redactada en torno a la entidad tica, resaltan esa suerte de simbiosis entre las ganancias exponenciales y los buenos resultados deportivos, dos ámbitos que se retroalimentan de manera eficaz y logran potenciarse apoyándose uno en el otro. "Siempre es un reto tratar de estar buscando el crecimiento", explica Juan Carlos Rojas, presidente del morado.

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa (Foto: Repretel)

El camino, según manifestó el directivo, no fue uno de rosas: "Cuando entramos había retos muy grandes, problemas de todo índole. En ese momento, deportivamente no le estaba yendo muy bien al club, así como a nivel recursos humanos y financiero". Además, indicó que tomar el equipo fue "un reto sustancial", porque el grupo de empresarios "no tenía experiencia en la industria del fútbol".

"Empezamos a ordenar el departamento comercial y a meter una serie de líneas de ingreso nuevas, fuimos muy agresivos en la venta de los boletos anuales. Hoy casi el 50% de los asientos del estadio está prevendido de manera anual, y eso fue importante para traer ingresos más estables versus los ingresos de taquilla que a veces eran mucho más volátiles", detalló.

Finalmente, reveló: "Siempre digo que para nosotros el mejor negocio es ser campeón, porque eso hace que tengamos mejores taquillas, que vivamos las finales nacionales que generan muchos ingresos. Con esto la afición está sumamente motivada y, al estar motivada, incide en la compra de playeras. Además, si le va bien a los jugadores son llamados a la Selección y pueden ser observados para jugar en el exterior".