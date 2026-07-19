Historial de Argentina vs. España: todos los enfrentamientos antes de la final del Mundial 2026

Argentina y España se vuelven a ver las caras en una Copa del Mundo, pero ¿cómo les fue en las otras veces que se midieron?

Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026 con un historial completamente equilibrado. Las dos selecciones disputaron 14 partidos antes de la definición: cada una consiguió seis victorias y los otros dos encuentros terminaron empatados.

Publicidad

La diferencia también es mínima en los goles. España convirtió 19 y Argentina marcó 18. El partido del domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium será el decimoquinto enfrentamiento entre ambas selecciones y romperá la paridad en cantidad de triunfos.

ver también Tormentas, humo y entrenamiento cancelado en Nueva Jersey: ¿se puede suspender la final Argentina vs. España del Mundial 2026?

España 0-1 Argentina: el primer enfrentamiento, en 1952

El historial comenzó el 7 de diciembre de 1952 con un amistoso disputado en Madrid. Argentina se impuso 1-0 y consiguió la primera victoria del enfrentamiento.

Argentina 1-0 España: nuevo triunfo de la Albiceleste en 1953

Las selecciones volvieron a encontrarse siete meses después, el 5 de julio de 1953. Esta vez jugaron en Argentina y el equipo local volvió a ganar por la mínima diferencia.

Argentina 2-0 España: tercer triunfo consecutivo en 1960

El 24 de julio de 1960, Argentina derrotó 2-0 a España y amplió su dominio inicial. La Albiceleste había ganado los primeros tres enfrentamientos sin recibir goles.

Publicidad

España 2-0 Argentina: la primera victoria de La Roja

España consiguió su primer triunfo el 11 de junio de 1961. El amistoso terminó 2-0 y cortó la serie de victorias argentinas.

Argentina 2-1 España: el único antecedente mundialista

El 13 de julio de 1966 se produjo el primer y, hasta 2026, único enfrentamiento entre ambos por una Copa del Mundo.

Publicidad

Argentina ganó 2-1 en Villa Park, por la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Luis Artime marcó los dos goles de la Albiceleste, mientras que Pirri convirtió el empate transitorio para España.

España 1-0 Argentina: triunfo español en 1972

España volvió a imponerse el 11 de octubre de 1972. El amistoso terminó 1-0 y representó su segunda victoria en el historial.

Publicidad

Argentina 1-1 España: el primer empate

El primer empate llegó el 12 de octubre de 1974. Las selecciones igualaron 1-1 en un amistoso disputado en Argentina.

España 1-1 Argentina: nueva igualdad en 1988

Después de 14 años sin enfrentamientos, volvieron a jugar el 12 de octubre de 1988. El resultado también fue 1-1 y se transformó en el segundo empate consecutivo del historial.

Publicidad

España 2-1 Argentina: La Roja volvió a ganar en 1995

El 20 de septiembre de 1995, España se impuso 2-1. Fue el primer partido entre ambas selecciones después de siete años y dejó momentáneamente el historial con cuatro triunfos argentinos, tres españoles y dos empates.

España 0-2 Argentina: victoria albiceleste en 1999

Argentina volvió a ganar el 17 de noviembre de 1999. La Albiceleste se impuso 2-0 como visitante y consiguió su quinta victoria ante España.

Publicidad

España 2-1 Argentina: triunfo local en 2006

El 11 de octubre de 2006, España derrotó 2-1 a Argentina. El encuentro se disputó pocos meses después del Mundial de Alemania y fue uno de los primeros partidos de Alfio Basile en su segundo ciclo como entrenador argentino.

España 2-1 Argentina: Xabi Alonso decidió el partido de 2009

España repitió el resultado el 14 de noviembre de 2009. Xabi Alonso convirtió los dos goles del equipo dirigido por Vicente del Bosque, mientras que Lionel Messi marcó de penal para Argentina.

Publicidad

La Roja atravesaba el ciclo que había comenzado con la Eurocopa 2008 y que culminaría ocho meses después con el título mundial en Sudáfrica.

Argentina 4-1 España: goleada ante la campeona mundial

El 7 de septiembre de 2010, Argentina consiguió una de sus victorias más recordadas ante España.

La selección dirigida por Sergio Batista se impuso 4-1 en Buenos Aires, menos de dos meses después de la consagración española en Sudáfrica. Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero marcaron para la Albiceleste.

Publicidad

España 6-1 Argentina: la mayor goleada del historial

El último enfrentamiento antes de la final de 2026 se disputó el 27 de marzo de 2018 en Madrid.

España ganó 6-1 con tres goles de Isco y consiguió la victoria más amplia de cualquiera de las dos selecciones en el historial. Argentina no contó con Messi, quien quedó fuera del partido por molestias físicas.

Todos los resultados de Argentina vs. España

7 de diciembre de 1952: España 0-1 Argentina.

5 de julio de 1953: Argentina 1-0 España.

24 de julio de 1960: Argentina 2-0 España.

11 de junio de 1961: España 2-0 Argentina.

13 de julio de 1966: Argentina 2-1 España, Mundial.

11 de octubre de 1972: España 1-0 Argentina.

12 de octubre de 1974: Argentina 1-1 España.

12 de octubre de 1988: España 1-1 Argentina.

20 de septiembre de 1995: España 2-1 Argentina.

17 de noviembre de 1999: España 0-2 Argentina.

11 de octubre de 2006: España 2-1 Argentina.

14 de noviembre de 2009: España 2-1 Argentina.

7 de septiembre de 2010: Argentina 4-1 España.

27 de marzo de 2018: España 6-1 Argentina.

Publicidad

ver también La IA predice si la final entre Argentina y España tendrá alargue o penales en el Mundial 2026

Cómo está el historial antes de la final del Mundial 2026

Partidos disputados: 14.

Victorias de Argentina: 6.

Victorias de España: 6.

Empates: 2.

Goles de Argentina: 18.

Goles de España: 19.

Partidos mundialistas: 1.

Victorias mundialistas de Argentina: 1.

La final de 2026 será el primer partido oficial entre ambos desde el Mundial de Inglaterra 1966. Los otros 13 enfrentamientos fueron amistosos.