Colombia está en 16avos: contra quién juega y cuándo es su próximo partido del Mundial 2026

La Selección de Colombia se clasificó como líder del Grupo K del Mundial 2026 tras empatar sin goles ante Portugal. Los Cafeteros sumaron siete puntos después de dos victorias en las primeras dos jornadas y la reciente igualdad frente a los lusitanos.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya tienen confirmado contra quién se enfrentarán en los 16avos de final. Por haber sido uno de los líderes, se mide contra uno de los equipos clasificados como mejor tercero.

El rival que tendrá Colombia en la ronda de 16avos de final será Ghana, que culminó tercero con cuatro puntos en el Grupo L que compartió junto a Inglaterra, Croacia y Panamá. El juego será el viernes 3 de julio en Kansas City.

ver también Colombia es líder del grupo K tras empatar ante Portugal en el Mundial 2026

Además, en los octavos de final se enfrentará contra el ganador de Suiza e Irán, que por el momento clasifica como uno de los mejores terceros. En unos posibles cuartos de final, se cruzaría contra la Selección de Argentina.

¿Cómo llega Ghana, el rival de Colombia en los 16avos de final?

El combinado africano derrotó a Panamá por 1-0 en los minutos finales, empató en la segunda jornada contra Inglaterra sin goles y este mismo sábado, horas antes, cayó por 2-1 frente a Croacia.

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Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026