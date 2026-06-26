Cuál es el ranking FIFA de Uruguay y cuántos puestos lo separan de España en el Mundial 2026

La diferencia en el ranking FIFA puede pesar, pero en los 90 minutos se va a definir el futuro de Uruguay en el Mundial.

Uruguay llega al partido contra España por el Grupo H del Mundial 2026 por debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con una diferencia que refleja el peso de dos selecciones acostumbradas a competir en la elite.

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En la actualización previa al Mundial, la Roja aparece en el puesto 2, mientras que la Celeste ocupa el lugar 16. Es decir, entre ambas selecciones hay 14 puestos de diferencia a favor del equipo europeo.

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El partido se jugará este viernes 26 de junio en el Guadalajara Stadium, nombre FIFA del Estadio Akron. Para España puede significar la confirmación del primer puesto; para Uruguay, la oportunidad de clasificarse con una victoria ante una de las grandes candidatas del torneo.

Cuál es el ranking FIFA de Uruguay

Uruguay ocupa el puesto 16 del ranking FIFA, una ubicación que lo mantiene entre las selecciones fuertes del panorama internacional.

La Celeste llegó al Mundial con una generación competitiva, nombres de alto nivel europeo y el sello intenso de Marcelo Bielsa. Sin embargo, su inicio de grupo no le dio el margen esperado: empató con Arabia Saudita y con Cabo Verde, y llega a la última fecha con la obligación de sumar.

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El ranking marca jerarquía, pero la tabla exige resultados. Contra España, Uruguay necesita transformar su peso histórico en una victoria que le asegure el pase a los 16avos de final.

Cuál es el ranking FIFA de España

España está en el puesto 2 del ranking FIFA y aparece como una de las grandes candidatas del Mundial 2026.

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La Roja llegó al torneo con una generación joven, técnica y profunda, liderada por futbolistas capaces de sostener presión alta, posesión y desequilibrio en los últimos metros. Después de empatar sin goles ante Cabo Verde, reaccionó con una goleada contra Arabia Saudita.

Esa respuesta la dejó como líder del grupo y respaldó su posición previa en el ranking. Ante Uruguay, el equipo de Luis de la Fuente buscará confirmar que su favoritismo también se sostiene en un partido de máxima exigencia.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo H

El Grupo H reúne a una potencia europea, una selección sudamericana de enorme historia, un equipo asiático con experiencia mundialista y una debutante africana que ya sorprendió a todos.

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

España: 2º

2º Uruguay: 16º

16º Arabia Saudita: 61º

61º Cabo Verde: 69º

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ver también Mundial 2026: el cuadro de 16avos de final tras el cierre de los Grupos D, E y F

Uruguay necesita achicar la distancia en la cancha

La diferencia de 14 puestos favorece a España, pero Uruguay tiene argumentos para competir el partido.

La Celeste no llega como una selección menor: tiene historia, carácter, jugadores de primer nivel y experiencia en escenarios de presión. El problema es la tabla. Sus dos empates lo obligan a jugar contra España con menos margen del esperado.

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Para Uruguay, ganar sería mucho más que superar a una selección mejor ubicada en el ranking. Sería asegurar la clasificación, recuperar autoridad y cambiar por completo la lectura de su fase de grupos.

España quiere sostener su favoritismo

España llega mejor ubicada en el ranking y también en la tabla.

El equipo de Luis de la Fuente depende de sí mismo para terminar primero y tiene una ventaja clara: no necesita ganar para clasificarse. Aun así, el partido contra Uruguay puede funcionar como una prueba de carácter antes de la fase eliminatoria.

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Si España gana o empata, avanzará con autoridad. Si pierde, puede quedar expuesta a un escenario mucho más incómodo, sobre todo si Cabo Verde también suma de a tres.

Datos de Uruguay vs. España

Partido: Uruguay vs. España.

Uruguay vs. España. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: H.

H. Fecha: viernes 26 de junio.

viernes 26 de junio. Estadio: Guadalajara Stadium / Estadio Akron.

Guadalajara Stadium / Estadio Akron. Ranking FIFA de Uruguay: 16º.

16º. Ranking FIFA de España: 2º.

2º. Diferencia: 14 puestos a favor de España.