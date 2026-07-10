España vs. Bélgica: qué jugadores podrían perderse la semifinal del Mundial 2026 por acumulación de amarillas

España y Bélgica se enfrentan en un duelo en el que, además del boleto a las semifinales del Mundial 2026, hay otro detalle a tener en cuenta: las tarjetas amarillas.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que puede llevar a cualquiera de los dos a semifinales. Pero además del boleto a la siguiente ronda, hay otro detalle a tener en cuenta: las tarjetas amarillas.

Publicidad

Ambas selecciones llegan al cruce con un futbolista apercibido. En el caso de España, el jugador que deberá cuidarse es Ferran Torres. En Bélgica, el que está al límite es Brandon Mechele.

ver también ¿Por qué no juega Amadou Onana en Bélgica vs. España por los cuartos del Mundial 2026?

Si alguno de ellos recibe una nueva amarilla y su equipo elimina al rival, quedará suspendido y no podrá disputar la semifinal contra Francia, que ya venció 2-0 a Marruecos y espera al ganador de esta llave, sin jugadores suspendidos.

Por qué podrían perderse la semifinal del Mundial 2026

La FIFA limpia las tarjetas amarillas después de los cuartos de final. Eso significa que los futbolistas que avancen a semifinales ya no arrastrarán las amonestaciones acumuladas durante el torneo.

Sin embargo, la limpieza no evita una suspensión si el jugador llega apercibido y recibe una nueva amarilla en cuartos. En ese caso, deberá cumplir una fecha y se perderá la semifinal.

Publicidad

España quiere volver a jugar una semifinal mundialista: no lo hace desde Sudáfrica 2010, cuando fue campeón (Getty Images).

Por eso, Ferran Torres y Brandon Mechele juegan este partido con una advertencia clara: si son amonestados y su selección avanza, no estarán ante Francia.

Publicidad

Francia espera al ganador de España vs. Bélgica

El ganador de España vs. Bélgica enfrentará a Francia en semifinales. Les Bleus ya se clasificaron después de vencer 2-0 a Marruecos, por lo que el cruce del martes 14 de julio ya tiene un protagonista confirmado.

Un brillante Kylian Mbappé puso a Francia entre los cuatro mejores equipos del Mundial (Getty Images).

Publicidad

Manu Koné y Michael Olise llegaron con una amarilla, pero no fueron amonestados ante los marroquíes y podrán estar en la semifinal, que se jugará en el AT&T Stadium de Dallas.

Qué otros jugadores llegan con amarilla a los cuartos de final

Además de los apercibidos de España y Bélgica, hay otros futbolistas que también deberán cuidarse en los partidos que quedan por los cuartos de final del Mundial 2026. Si reciben una nueva amarilla y sus selecciones avanzan, se perderán la semifinal.

Publicidad

Argentina: Gonzalo Montiel.

Gonzalo Montiel. Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim.

Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim. Inglaterra: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi.

Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi. Noruega: Antonio Nusa.

ver también Si España le gana a Bélgica: contra quién juega en semifinales del Mundial 2026

Datos clave

España vs. Bélgica se juega por los cuartos de final del Mundial 2026 .

se juega por los cuartos de final del . Hay un jugador apercibido: Ferran Torres en España y Brandon Mechele en Bélgica.

en España y en Bélgica. Si reciben una nueva amarilla y su selección avanza, se perderán la semifinal.

El rival en semifinales será Francia .

. Las amarillas se limpian después de los cuartos de final.