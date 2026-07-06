En qué estadio juegan Portugal vs. España en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

La Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrenta ante una de las máximas a ganar la Copa del Mundo 2026, España.

Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en uno de los partidos más fuertes de toda la fase eliminatoria. El escenario será el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

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El cruce llega con condimento de clásico ibérico y con dos selecciones que avanzaron por caminos muy distintos. Portugal sufrió para eliminar a Croacia en los 16avos, mientras que España mostró una de sus mejores versiones del torneo con un contundente 3-0 ante Austria.

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El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de Estados Unidos vs. Bélgica.

Dónde juegan Portugal vs. España

El partido entre Portugal y España se jugará en el Dallas Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el AT&T Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Arlington, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, en el estado de Texas. Es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más populares de la NFL, y uno de los recintos deportivos más imponentes de Estados Unidos.

El AT&T Stadium fue inaugurado en 2009 y desde entonces recibió finales, partidos internacionales, conciertos, eventos de boxeo, WrestleMania y grandes espectáculos deportivos. Para la Copa del Mundo, el estadio fue adaptado a las exigencias de FIFA y utiliza el nombre neutral de Dallas Stadium por las reglas comerciales del torneo.

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Para Portugal vs. España, el escenario tendrá un atractivo especial: será el único partido de octavos que reciba Dallas y el último encuentro de la sede antes de la semifinal del 14 de julio.

Dallas Stadium, el estadio más grande del Mundial 2026

El Dallas Stadium es una de las sedes principales del Mundial 2026.

Su estructura combina escala, tecnología y capacidad para grandes eventos. Tiene techo retráctil, una pantalla central gigante y una arquitectura pensada para espectáculos masivos. A diferencia de otros estadios más tradicionales, el recinto de Arlington tiene una identidad moderna y muy ligada al entretenimiento deportivo estadounidense.

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Durante el Mundial, el estadio tuvo una agenda muy cargada. Recibió partidos de fase de grupos, dos cruces de 16avos, este duelo de octavos y todavía tendrá una semifinal. Ese calendario lo convirtió en una de las sedes con mayor peso dentro del torneo.

Para un partido como Portugal vs. España, el escenario parece ideal: dos selecciones europeas de primer nivel, figuras globales, una rivalidad histórica y un lugar en cuartos de final en juego.

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Capacidad del Dallas Stadium para el Mundial 2026

El Dallas Stadium tiene una capacidad cercana a los 94.000 espectadores para el Mundial 2026, lo que lo convierte en el estadio con mayor aforo del torneo.

Ese tamaño le da al partido un marco enorme. Portugal moviliza a muchos aficionados por la presencia de Cristiano Ronaldo, mientras que España llega con el atractivo de una generación joven, encabezada por futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Nico Williams.

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La ubicación también tiene un punto importante: aunque FIFA lo llama Dallas Stadium, el recinto está en Arlington, una ciudad situada entre Dallas y Fort Worth. Por eso, la logística depende mucho de traslados terrestres, estacionamientos, shuttles y accesos especiales de día de partido.

Para los hinchas, el duelo tendrá clima de gran evento. No solo por la instancia, sino porque puede ser una de las últimas noches mundialistas de Cristiano Ronaldo.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Dallas Stadium

El Dallas Stadium tendrá nueve partidos en el Mundial 2026: cinco de fase de grupos, dos de 16avos de final, este cruce de octavos de final y una semifinal.

Los partidos programados en esta sede son:

Países Bajos 2-2 Japón — Grupo F.

— Grupo F. Inglaterra 4-2 Croacia — Grupo L.

— Grupo L. Argentina 2-0 Austria — Grupo J.

— Grupo J. Japón 1-1 Suecia — Grupo F.

— Grupo F. Jordania 1-3 Argentina — Grupo J.

— Grupo J. Costa de Marfil 1-2 Noruega — 16avos de final.

— 16avos de final. Australia 1-1 Egipto — 16avos de final; Egipto ganó por penales.

— 16avos de final; Egipto ganó por penales. Portugal vs. España — Octavos de final, 6 de julio.

— Octavos de final, 6 de julio. Semifinal del Mundial 2026 — 14 de julio.

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Portugal llega tras sufrir contra Croacia

Portugal avanzó a octavos después de vencer 2-1 a Croacia en los 16avos de final.

El equipo de Roberto Martínez tuvo que trabajar hasta el final para superar a una selección croata que compitió con oficio y estuvo cerca de forzar el tiempo extra. Portugal terminó clasificándose con un gol agónico de Gonçalo Ramos, en un cierre cargado de tensión y polémica por intervenciones del VAR.

En la fase de grupos, Portugal fue segunda del Grupo K. Empató 1-1 ante Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró con un 0-0 frente a Colombia. Con esos resultados, terminó por detrás del equipo sudamericano y quedó emparejada con España.

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El recorrido portugués dejó sensaciones mixtas: tiene jerarquía, plantel y nombres para competir por todo, pero todavía no logró sostener una actuación dominante durante todo un partido de eliminación directa.

España llega después de golear a Austria

España llega a octavos después de una de sus mejores actuaciones del Mundial.

El equipo de Luis de la Fuente superó 3-0 a Austria en los 16avos de final, con una presentación convincente y una superioridad clara desde el juego. La Roja encontró fluidez, presión, profundidad y contundencia en el momento justo del torneo.

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En la fase de grupos, España terminó primera del Grupo H. Debutó con un 0-0 ante Cabo Verde, luego venció 3-0 a Arabia Saudita y cerró con un triunfo 1-0 frente a Uruguay. Con 7 puntos, ganó una zona que tuvo mucha tensión hasta la última jornada.

Ahora viene una prueba mayor. El cruce ante Portugal mezcla rivalidad, calidad individual y una carga emocional enorme: enfrente estará Cristiano Ronaldo, en un partido que puede marcar otro capítulo histórico del fútbol ibérico.

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Datos de Portugal vs. España