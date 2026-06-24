¿Quién es el árbitro de Marruecos vs. Haití en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Danny Makkelie

Ya quedó todo definido para el partido entre Marruecos y Haití para el cierre del Grupo C en el Mundial 2026.

Danny Makkelie será el árbitro principal del partido entre Marruecos y Haití, por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro se jugará este miércoles 24 de junio en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium.

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La designación pone al frente a uno de los árbitros europeos de mayor recorrido internacional de los últimos años. Makkelie llega con experiencia en Mundiales, Eurocopas, competiciones UEFA y partidos de alta exposición.

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El partido tendrá presión competitiva para Marruecos, que busca asegurar su lugar en los 16avos de final. Haití ya está eliminado, pero intentará cerrar su participación con un resultado positivo.

Quién es Danny Makkelie, árbitro de Marruecos vs. Haití

Danny Desmond Makkelie es un árbitro neerlandés nacido el 28 de enero de 1983 en Willemstad, Curazao.

Representa a Países Bajos y forma parte del grupo de árbitros de élite de UEFA. También es conocido por su actividad fuera del campo: además de árbitro, ha trabajado como inspector de policía.

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Makkelie es internacional FIFA desde 2011 y acumula más de una década en el primer nivel del arbitraje europeo y mundial.

En Qatar 2022, dirigió partidos de fase de grupos, entre ellos España vs. Alemania y Polonia vs. Argentina. Ese recorrido lo ubicó dentro del grupo de árbitros europeos de confianza para partidos de alta visibilidad.

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En el Mundial 2026, volvió a tener actividad antes de esta designación. Dirigió el partido entre Estados Unidos y Paraguay, por el Grupo D, que terminó con victoria estadounidense.

Ahora tendrá a cargo otro cruce de fase de grupos, pero con un escenario distinto: Marruecos llega necesitado de asegurar la clasificación y Haití juega sin posibilidades de avanzar.

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Experiencia en Eurocopas y torneos UEFA

El árbitro neerlandés dirigió partidos importantes en la Eurocopa, incluida la semifinal de la Euro 2020 entre Inglaterra y Dinamarca, uno de los partidos más comentados de aquella competencia.

También estuvo a cargo de la final de la Europa League 2019-20 entre Sevilla e Inter, un antecedente fuerte dentro del calendario UEFA.

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Ese tipo de designaciones muestra el nivel de confianza que ha tenido Makkelie en partidos con presión, exposición mediática y decisiones de alto impacto.

Por qué Marruecos vs. Haití puede ser un partido exigente

Aunque Haití ya está eliminado, el partido no necesariamente será sencillo para el árbitro.

Marruecos llega con una obligación clara: no fallar. El equipo africano puede clasificarse con un empate y cerrar el pase con una victoria, pero una derrota podría complicar su posición en la tabla. Esa presión puede hacer que el partido se vuelva tenso si el marcador tarda en abrirse.

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Haití, por su parte, jugará sin la carga de la clasificación. Eso puede convertirlo en un rival incómodo, con menos presión y con la intención de despedirse dejando una buena imagen.

Makkelie deberá manejar un partido que puede combinar control marroquí, intensidad física haitiana y posibles reclamos si hay jugadas divididas cerca de las áreas.

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La presión de Marruecos

Marruecos llega como favorito y con una posición fuerte en el grupo, pero todavía necesita resolver su clasificación.

Ese contexto puede trasladar presión al campo. El equipo de los Leones del Atlas sabe que una victoria puede darle incluso opciones de pelear el primer lugar, dependiendo de lo que ocurra entre Brasil y Escocia.

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Para el árbitro, será clave controlar el ritmo del partido y evitar que la ansiedad de Marruecos o la intensidad de Haití desordenen el juego.

Cuerpo arbitral de Marruecos vs. Haití

El equipo arbitral para Marruecos vs. Haití tendrá mayoría neerlandesa en la conducción de campo y apoyo portugués en funciones de soporte.

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